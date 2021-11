Kvelertak, vold på utesteder og fyllekjøring – travel natt for politiet flere steder i landet

Det har vært en travel natt for politiet flere steder i landet natt til lørdag.

Rett etter midnatt skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter at det hadde oppstått flere rusrelaterte hendelser. En mann i 50-årene hadde blitt bortvist fra en pub i Storgata i Larvik, etter å ha tatt kvelertak på en av vaktene på stedet.



Politiet opplyser at mannen roet seg da de ankom stedet, men at situasjonen senere blusset opp.

Patruljen har nå valgt å anmelde mannen i 50-årene og innbringe han til arresten. Mannen blir også anmeldt for vold mot vakt.

Flere liknende hendelser

Sør-Øst politidistrikt meldte senere om en lignende hendelse i Skien. Patrulje ble nødt til å bistå vaktene på et utested, etter at en person hadde tatt kvelertak på en av vakt. Vedkommende, samt en annen involvert, blir anmeldt for forholdet. Ingen ble alvorlig skadet som følge av hendelsen.

Flere andre menn har også blitt bortvist fra utesteder i sør-øst grunnet ufin oppførsel og klammeri med vakter.

Senere på kvelden hadde politiet i sør-øst vært inne på området til Grans bryggeri etter melding om at noen hadde klippet hull i gjerdet og tatt seg inn. Det ble søkt med politihund på stedet. Det ble derimot ikke gjort andre funn enn en pose med øl som var lagt igjen.

#Sandefjord 0220: Patruljene har vært inne på området til Grans bryggeri etter melding om at noen har klippet hull i gjerdet og tatt seg inn. Politihund gikk spor etter tyv, og fant en pose med øl som var lagt igjen. Ingen fangst for politiet, og ingen juleøl på tyven der altså. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) November 27, 2021

Klokken 02:21 fikk Sør-Øst enda en melding om vold i bybildet. En Taxisjåfør hadde blitt slått i ansiktet av en kunde. Kunden løp fra stedet, men er nå identifisert. Sør-Øst politidistrikt informerer om at forholdet vil bli anmeldt.

Også politiet i Øst meldte om voldshendelser natt til lørdag. I Lillestrøm hadde en person skallet til en ordensvakt på vei ut av et utested. Fornærmede klagde på smerter i hofte, rygg og skjeve.

Voldshendelse i Trøndelag

Også politiet i Trøndelag har meldt om flere ufine hendelser natt til Lørdag. 02:48 skrev politiet på Twitter at de hadde kommet over en mann i 30-årene som lagde bråk og som slo etter folk. Politipatruljen forsøkte å bortvise vedkommende uten å lykkes. Personen ble tatt med til arresten og anmeldes for hendelsen.

Tidligere på natten, i 01:20-tiden, møtte politiet på en mann i 20-årene som lusket rundt i et boligstrøk, gående med en vinkelsliper i hånden. Sak ble opprettet på hendelsen

Politiet i Trøndelag har også måttet bøtelegge, samt anmelde flere personer etter å ga kjørt i beruset tilstand.

Hoppet inn i politibil

Klokken 01:14 fikk politiet i Agder melding om at en person hadde hoppet inn i en politibil i Kristiansand sentrum. Vedkommende begynte å fremsette trusler mot tjenestemennene i bilen. Personen er pågrepet og vil bli anmeldt for truslene.

En knapp halvtime senere måtte politiet i Agder bortvise en person fra Kristiansand sentrum etter å ha slått til en annen person utenfor et utested. En person er kjørt til legevakt for sjekk.