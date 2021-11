Trettebergstuen: – Ingen fra norske myndigheter vil dra til Qatar

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier det er uaktuelt at noen representanter for norske myndigheter reiser til fotball-VM i Qatar.

Som kulturminister er hun også idrettsminister, og i et intervju med Klassekampen er hun klokkeklar på at hun kommer til å si nei hvis hun får en invitasjon fra Qatar.

– Det er heller ikke aktuelt for personer fra de norske styresmaktene å reise. Jeg vil ikke mene noe om hvilket nivå fotballen selv skal legge seg på, sier hun.

Hun peker blant annet på den siste kontroversen, arrestasjonen av NRKs journalister, og gjør det klart at regjeringen kommer til å involvere seg tungt i den saken.

Hun er også veldig skuffet over måten Fifa har reagert på etter arrestasjonen av de to norske journalistene.

– De hadde en sjanse til å ta et standpunkt, men den sjansen lot de gå fra seg, sier Trettebergstuen.

Venstre-leder Guri Melby er glad for signalet fra idrettsstatsråden, og tar til orde for at heller ingen stortingsrepresentanter bør reise til mesterskapet.

– Jeg mener nordmenn generelt bør tenke seg om også, sier hun.