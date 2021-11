Bekymret over ny virusvariant: – Den mest muterte versjonen til nå

Det er en «høy til veldig høy» risiko for at den nye virusvarianten omikron sprer seg i Europa, ifølge en risikovurdering fra EUs smittevernbyrå ECDC. Samtidig reagerer sør-afrikanske myndigheter på restriksjonene.

Etter nesten to år inn i koronapandemien, står verden nå overfor en ny koronavirusvariant. Verdens helseorganisasjon har kalt den nye varianten for Omikron.

I vurderingen fra ECDC heter det at «det generelle risikonivået for EU/EØS knyttet til SARS-CoV-2-varianten Omikron vurderes som høy til svært høy».

Varianten som først ble oppdaget i Sør-Afrika, har blitt oppdaget i Israel hos en person som reiste fra Malawi, i tillegg til i Botswana, Hongkong og i Belgia.

Den nye virusvarianten er enda ikke oppdaget i Norge, opplyser FHI på sine nettsider.

Bekymring

Et panel fra WHO har klassifisert den nye virusvarianten som en bekymringsvariant. Den dominerende deltavarianten befinner seg i samme kategori, skriver nyhetsbyrået AP.

Omikron er den femte varianten som nå har blitt utpekt som bekymringsfull av WHO.

Ifølge britiske helsemyndigheter har den nye virusvarianten et piggprotein som er svært annerledes enn det originale koronaviruset, skriver nyhetsbyrået Reuters.

WHO opplyser at tidlige undersøkelser tyder på at denne nye virusvarianten har en økt risiko for reinfeksjon sammenlignet med andre varianter. Det vil si at personer som har fått påvist koronaviruset tidligere, kan bli utsatt for smitte igjen.

WHO informerer om at det kan ta flere uker før vi får svar på om nåværende vaksiner kan gi god nok beskyttelse mot den nye virusvarianten.

– Denne nye virusvarianten er svært bekymringsfull. Det er den mest muterte versjonen av viruset vi har sett til dags dato, sier Lawrence Young, virolog ved Universitetet i Warwick i Storbritannia.

Uenig i restriksjonene

Flere land har nå innført strengere regler for innreise. Det får sør-afrikas helseminister Joe Phaahla til å reagere.

Phaahla mener at globale ledere har et overdrevent fokus på å finne en syndebukk for håndtere det som er et verdensomspennende problem.

Under en pressekonferanse informerte Phaahla om at Sør-Afrika hadde opptrådt med åpenhet, og at reiseforbud var i strid med WHOs standarder, skriver Aljazeera.

Utvikler ny vaksine

Den amerikanske legemiddelgiganten Novavax har startet arbeidet med å utvikle en vaksine som skal virke bedre mot den nye virusvarianten Omikron.

Vaksinen mot den nye virusvarianten skal være klar for testing innen et par uker, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået Reuters.

Nyheten fikk selskapets aksjekurs til å stige med nærmere 9 prosent fredag.

Selskapets vaksine inneholder en versjon av koronavirusets spike-protein, som trigger kroppens immunforsvar. Vaksineutviklerne sier arbeidet har startet med å utvikle et spike-protein som er basert på varianten B. 1.1.529.

Novavaxs koronavaksine Nuvaxovid er godkjent i Indonesia og Filippinene. Selskapet søkte nylig om EU-godkjenning, noe som gjør at Novavax snart bli den femte produsenten som får sin covid-19-vaksine godkjent i EU.

Stengte grenser

Flere europeiske land har stanset direkteflyginger fra det sørlige Afrika og innført krav om testing og karantene for alle som kommer fra området. Dette som følge av den nye varianten av koronaviruset som er påvist i Sør-Afrika.

Fredag fulgte USA og Canada etter og stenger grensene for reisende fra denne delen av verden.

For USAs del gjelder det reisende fra Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mosambik og Malawi. Amerikanske statsborgere vil imidlertid kunne vende hjem fra disse landene.

Canada stenger grensa for alle som har vært innom det sørlige Afrika i løpet av de siste 14-dagene, men gjør også unntak for egne statsborgere.

Det innføres imidlertid obligatorisk testing ved ankomst for canadiere som kommer fra området, med pålegg om karantene inntil et negativt testresultat foreligger.

Også reisende som har ankommet Canada fra det sørlige Afrika de siste to ukene, blir bedt om å teste seg.