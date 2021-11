Fyrer tilbake etter heftig tirade: – Vet ikke hva du snakker om

Tidligere denne uken besluttet byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap) og resten av byrådet seg for å gå av, etter at bystyret stemte nei til byrådets forslag om å legge bybanen forbi Bryggen.

Det har sendt Bergen ut i et politisk kaos, noe som fikk TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud til å rette kraftig skyts mot bergenserne.

«Dere dummer dere ut for resten av verden», sa Eriksrud i en heftig tirade.

– Mye mer verdt

Og med de ordene har den politiske kommentatoren fått sinte bergensere på nakken.



– Kjære Aslak. Du tråkker i et vepsebol. Du vet ikke hva du snakker om. I Bergen vil vi absolutt ikke ha Rådhusplassen, Bryggen er mye mer verdt enn det, sier Stein Ove Hansen i Folkeaksjonen Nei til Bompenger.

Og han er ikke alene om å være kritisk.

– Når det kommer fra en trønder som står i Oslo, og sier «se til Oslo», så funker ikke det i Bergen. Jeg har også vært på Rådhusplassen, og jeg ønsker østlendingene alt godt – men det er ikke et folkeliv. Vi skal ikke ha et dødt Rådhusplass som de har i Oslo, sier gruppeleder i Høyre Harald Victor Hove.

– Nå blir det folkeliv

Det eneste han er enig med Eriksrud i, er at bergenserne må slutte å krangle, og begynne å levere.

– Men det gjorde vi på onsdag. Så Eriksrud må kanskje ta en prat med Roger Valhammer. Nå man han konstatere at beslutningen er tatt. Nå blir det folkeliv på Bryggen, og bybane til Åsane.

TV 2s politiske kommentator tar derimot kritikken med slående ro.

KRITIKK: Aslak Eriksrud, TV 2s politiske kommentator, har fått bergenserne på nakken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg tror ikke jeg har misforstått. Det vi så i går var et crescendo av et årelangt politisk teaterstykke, hvor et flertall i bystyret ønsker å tvinge et mindretall til å sitte i et bystyre de ikke vil sitte i for å gjennomføre en politikk de ikke vil ha. Forstå det den som kan, sier han.

– Fremstår merkelig

Eriksrud er klar på at han stakk hånda i et vepsebol, men sier han står ved kritikken.

– Jeg syns politikerne i Bergen dummer seg ut, og de dummer seg ut på vegne av hele landet. Her skal man forvalte en verdensarv så krangler man så busta fyker om traseen for bybanen, samtidig som det dundrer tungtrafikk over bryggen hver eneste dag. Fra utsiden fremstår det merkelig, sier kommentatoren.