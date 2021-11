E24: To IT-ansatte har snoket i 800 bankkontoer

To ansatte i IT-selskapet TietoEvry har snoket i bankkontoene til rundt 800 nordmenn.

De omtrent 800 personene som har blitt utsatt for snoking vil få en beskjed fra banken om det i nærmeste fremtid. Det skriver E24.

Ifølge nettstedet benyttet de to ansatte stillingen sin til å se gjennom bankkontoene til kjendiser, slektninger og kolleger.

TietoEvry drifter systemene til en flere norske banker, og derfor hatt tilgang til bakenes produksjonssystemer.

Leder for selskapets serviceavdeling for bankkunder, Lars Vågsdal, sier de to ansatte har misbrukt stillingen til å skaffe informasjon som ikke er begrunnet i tjenstlig behov.

Ifølge kommunikasjonssjef i TietoEvry, Geir Remman, har den ene av de to fått sparken som følge av hendelsen. Den andre personen blir fortsatt gransket.

– Forholdene er alvorlige, men det er ikke vurdert slik at man har gått til politianmeldelse nå, sier Remman til E24.

Ifølge opplysninger til nettstedet foreligger det ikke mistanke om at informasjonen har blitt misbrukt.