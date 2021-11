Vålerenga har sparket hovedtreneren

Klubblegenden ble hentet tilbake til Jordal i sommer for å lede laget tilbake til toppen av norsk ishockey.

Men sesongen har så langt vært en skuffende for Vålerenga, som foreløpig ligger på fjerdeplass i serien, elleve poeng bak serieleder Stjernen.

Torsdag tapte Vålerenga 2-4 borte mot Ringerike. Det ble åpenbart dråpen for styret i klubben.

– Det stemmer at jeg ikke lenger er hovedtrener i Vålerenga. Jeg hadde håpet at jeg ville få mer tid til å få oss på rett spor og er overrasket over at jeg ikke fikk mer tid. Men hvis du ikke har tillit hos ledelsen, så er man kjørt i den bransjen her. Sånn er toppidretten. Man lever av resultater, og det må jeg forholde meg til, sier Kenneth Larsen til TV 2.

