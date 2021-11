Bergens Tidende: FHI anbefaler oppfriskningsdose til alle over 45

FHI har besluttet at alle personer som er 45 år og eldre skal tilbys en oppfriskningsdose, ifølge et brev Bergens Tidende har fått tilgang til.

I tillegg skal også de fra 18 år og oppover som er i risikosonen (underliggende medisinske tilstander), tilbys en oppfriskningsdose,.

Det går frem i et brev som FHI sendte til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere fredag, skriver Bergens Tidende.

– Vi ber kommunene allerede nå ta dette inn i sine planer, skriver FHI i brevet, og fortsetter:

– En slik anbefaling er i tråd med det europeiske smittevern­byråets (ECDC) nylige anbefaling om å vurdere å tilby oppfriskningsdose til de over 40 år, og da med prioritet til eldre og sårbare med høyest risiko for alvorlig sykdom.

FHI skriver også at rekkefølge for vaksinasjon skal legges opp slik at de som har ventet lengst blir prioritert først.