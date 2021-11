Støre til TV 2: – Dette blir helt avgjørende nå

Smitten stiger i Norge, og det har den gjort i flere uker. Nå skaper en ny og svært smittsom virusvariant bekymring, noe som har ført til at en rekke europeiske land tar grep.

Norge har også valgt å følge etter, og innførte fredag krav om karantene fra reisende fra seks land sør i Afrika.

– Det viktigste tiltaket

Samtidig som nyheten kom, var statsminister Jonas Gahr Støre, sammen med Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på besøk hos vaksinebussen som fredag kveld sto utenfor Rabita-moskeen på Grønland.

For det er særlig én ting statsministeren mener blir avgjørende for å kunne slå ned smitten før jul.

– Det aller viktigste nasjonale tiltaket er vaksineringen, og særlig at de over 65 tar den tredje dosen. Nå vet vi mer om den, den virker raskere og den gir beskyttelse. Det kan begrense presset på sykehusene, sier Støre til TV 2.

Statsministeren vil på tirsdag ha en grundig redegjørelse for Stortinget om koronasituasjonen. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har allerede varslet at de ser på en endring av koronastrategien.

– Må forberede seg

Likevel er Støre mest opptatt av å rette fokuset mot at flest mulig mennesker må vaksinere seg, også med den tredje dosen.

– Det er veldig viktig at vi løfter frem tilbudet om en tredje dose, etter hvert også til hele befolkningen. Kommunene må også forberede seg på det, og at de har trygghet på at dette er noe staten stiller opp og tar regningen for, sier statsministeren.

VAKSINEBUSS: Fredag kveld besøkte statsministeren og byrådslederen i Oslo vaksinebussen utenfor Rabita-moskeen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er enig. Han er klar på at oppsøkende tiltak som vaksinebuss kan være avgjørende.

– Det at man greier å overbevise etternølerne og de som er utrygge på vaksinen er viktig. Det er det som skal til for å nå en vaksineprosent på 90 prosent, som vi snart er på i Oslo, sier Johansen til TV 2.

Allerede i løpet av neste uke vil alle i Oslo over 65 år få tilbud om tredje dose.

– Vi er også klar for å sette i gang med en tredje dose til alle, sier Johansen.