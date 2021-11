Person fraktet til St. Olavs hospital – alvorlig skadet

Saken oppdateres.

Like før klokka 16 fredag ettermiddag fikk politiet i Trøndelag melding om en møteulykke mellom to personbiler på Selbu i Trøndelag.

– Norsk luftambulanse er rekvirert, skriver politiet klokka 16:35.

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt sier operasjonssentralen ikke har full oversikt over hvor mange som er involvert.

– Vi har fått melding om to skadde, med mulig alvorlig personskade på en av de involverte, sier hun til TV 2 klokka 16:40.

17:44 opplyser operasjonslederen overfor TV 2 at en alvorlig skadet person er fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse. Tilstanden skal ikke være livstruende.

– Kjørefeltet er stengt i begge retninger, og det er lange køer. Det er heller ingen mulige ruter for omkjøring, sier hun.

Det er ukjent når når trafikken vil gå som normalt igjen, ifølge Lægdheim.

– Det har vært en alvorlig trafikkulykke, og det er viktig for politiet å gjøre et skikkelig åstedsarbeid. Så håper vi at trafikken åpner så fort som mulig, sier hun til TV 2.