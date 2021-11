Utfordrerne har til sammen fire hjerteoperasjoner: – En tøff opplevelse

– Vi har fått beskjed om at det står mellom oss to, men vi skal gjøre alt vi kan for å sende hjem en av de andre gamlegutta, smiler Filip Fjeld Andersen.

Sammen med Sivert Bakken, som vant den nasjonale sesongåpningen på Sjusjøen for to uker siden, kjemper han om én plass på verdenscuplaget.

Men de har mer til felles enn å være i utfordrerposisjon.

– Vi stiller klart sterkest når det kommer til antall hjerteoperasjoner i dette laget, sier Andersen. som har vært gjennom tre operasjoner mot Bakkens én.

– Det er ikke en fordel, men forhåpentligvis har vi to velfungerende kropper etter vellykkede operasjoner. Det var en tøff opplevelse, men vi er bare 23 og 22 år, så vi har mye igjen foran oss, fortsetter Andersen.

Begge er operert for hjerteflimmer.

– Det høres egentlig ikke helt bra ut, men det er litt bivirkningene av å drive med idrett. Det er noe som kan ligge latent, og som vi kunne fått merke senere, men så fremprovoseres det litt tidligere ved å pushe kroppen hardt. Det er ikke tvil om at toppidrettslivet er brutalt, sier Filip Fjeld Andersen.

– Det har blitt sagt at det ikke er farlig og ikke vits å gjøre noe med hvis du ikke driver med toppidrett, så det er ikke noe vanlig folk hadde kjent noe til vanlig. Derfor man hører om det her og ikke så mange ganger ellers, sier Sivert Bakken, før han fortsetter:

– Det vi i hvert fall har til felles er at vi er veldig godt forberedt, og det er hovedessensen her: At vi forhåpentligvis er ferdige med det, og vi kan vise hva vi er gode for.