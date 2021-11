«Farmen»-Thor avslører kjæreste

I et innlegg skriver tidligere «Farmen»-detlaker Thor Haavik varmt om sin utkårede.

«Vænnar, her kommer en personlig gladnyhet: Julie er kjæresten min ❤️», skriver han under et bilde av de to sammen.

Ble sammen på fjelltur

I innlegget svarer også Haavik på flere spørsmål, blant annet hvordan de møttes.

«Vi møttes på en «satt opp» jobbmiddag. En kollega hadde flere ganger sagt at jeg MÅTTE møte Julie, og til slutt ga jeg etter», skriver han og forteller videre at det ikke var vanskelig for han å bli interessert.

De to dro så på en date som ble til flere dates før de ble kjærester under en fjelltur i sommer.

Til God kveld Norge skriver Haavik at han ikke ønsker å utdype noe mer enn det som står i innlegget akkurat nå.