Northug mener Klæbos varemerke er borte: – Vi har fått en ny tidsregning

Se Terentjevs monsterrykk i videovinduet øverst.

– Vi trodde ingen kunne beinfly bakker slik som Johannes Høsflot Klæbo - før i dag. Johannes ble jo slått med det som har vært hans eget våpen i løp som dette.

Det sier Petter Northug jr. etter fredagens skisprint i Ruka.

– Etter å ha sett Alexander Terentjev i Ruka i siste halvdel den av den lange bakken er selve varemerket til Klæbo borte.

– Vi har fått en ny tidsregning: før og etter sprinten i Ruka 2021.

Mener russeren kan skape OL-trøbbel

Northug ble voldsomt imponert av den 22 år gamle russeren. Terentjev har vunnet både junior-VM og u23-VM.

Og TV 2s langrennsekspert mener dette var et alvorlig forvarsel om hva vi kan ha i vente i OL.

– Terentjev er ung, rask og han kan faktisk stelle i stand mer «trøbbel» i OL i Kina enn vi liker. På flere distanser.

– Ta teamsprint: Her kan det bli Alexandr Bolsjunov på første etappe mot Erik Valnes og et nytt møte med Terentjev for Klæbo. Slik det ser ut nå kan det bli tøft for våre to. Og på stafetten kan Terentjev være i stand til å gå fra på andreetappe og gi Bolsjunov et forsprang. Og skulle Russland få omkring 20 sekunders forsprang på sisteetappe kan det bli veldig, veldig vanskelig å ta inn.

Johannes Høsflot Klæbo, Alexander Terentjev og Erik Valnes. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

– Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo vil hjem for å trene på motbakkeløping på ski?

– Det er for seint å begynne med nå. Nå blir sprint neste helg på Lillehammer i skøyting, slik som i OL, da får se om russeren også har utviklet seg i den stilarten.

Rystede nordmenn

Både Klæbo og Valnes var lettere rystet i møte med TV 2 etter det russiske fartsfenomenets oppvisning.

– Det var en ny standard av han russeren opp den bakken. Han sprang fort, sa Valnes til TV 2.

– Et lite sjokk er det, men han vant U23-VM i fjor, så jeg har fått med meg at han er kjapp, men dette var et hakk videre, sier Valnes.

Klæbo mener han tapte for en bedre løper.

– Det er en russer, da. Er det ikke han ene, så er det han andre. Så da kommer de fra baki der og løper fortere enn det vi noen gang har gjort tidligere. Det var imponerende, jeg har ikke noe annet å si, jeg er ikke god nok rett og slett, sier trønderen til TV 2.