Regjeringen strammer inn etter ny virusvariant

Sent torsdag kveld ble det kjent at en ny virusvariant har blitt oppdaget i Sør-Afrika.

– Varianten, som går under betegnelsen B. 1.1.529, har et svært høyt antall mutasjoner. Dette fører dessverre til smitteoppblomstring, sa den sørafrikanske virologen Tulio de Oliveira på en hastinnkalt pressekonferanse.

En rekke europeiske land har i løpet av fredagen innført strengere innreiserestriksjoner til flere land i Afrika.

– Grunn til uro

Nå følger altså Norge etter. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 fredag ettermiddag.

Det var NRK som omtalte saken først.

– Det er mye vi ikke vet, men det er grunn til uro. Vi må forsinke at den kommer inn til Norge, og derfor blir det krav om karantene for alle som kommer fra disse landene, slik at vi er sikker på at det ikke er med smitte med inn, sier statsministeren til TV 2.

Restriksjonene gjelder for seks land sør i Afrika.

Beslutningen ble tatt i ettermiddag, opplyser han.

– Overrasker verden

Gahr Støre understreker at også personer som har kommet fra disse seks landene de siste dagene, også må i isolasjon.

– Dette viruset viser evne til å overraske verden. Inntil alle i verden er vaksinert så er vi ikke beskyttet. Denne mutanten kom fra Sør-Afrika, det er en utfordring for oss, men tenk for en utfordring det er for Sør-Afrika som har lav vaksinedekning, sier han.

Støre er klar på at de følger nøye med på situasjonen.

– Det er en grunn til å følge med på dette, og det gjør vi. Tiltaket vi gjør ved grensene er det en del andre land i Europa også som gjør, og det er viktig.

Trosser råd

Regjeringens råd trosser imidlertid Verdens Helseorganisasjon (WHO) som tidligere advarte mot en forhastet avgjørelse på reiserestriksjoner.

– Vår vurdering er at det er riktige tiltak å gjøre og det bygger på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Jeg har ikke sett WHOs råd, men jeg har sittet i møter med FHI og Helsedirektoratet og helseministeren, justisministeren og jeg har gått grundig gjennom dette med dem og er trygge på at det er det rette å gjøre sier Støre til NTB.

Professor i medisinsk mikrobiologi ved universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik opplyser til TV 2 at han støtter regjeringens beslutning.

– Går det ikke fly fra Sør-Afrika, kommer ikke viruset like lett til Europa, sier Olsvik.

Saken oppdateres!