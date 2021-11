FHI: – Vi ser ikke grunn til å endre rådene om julebord på nasjonalt nivå

Smittetallene er rekordhøye, og antall koronadødsfall er nærme nivået i begynnelsen av pandemien.

Koronasituasjonen har forverret seg i Norge, i likhet med resten av Europa.

Torsdag sa eksperter til TV 2 at man bør tenke seg godt om før man arrangerer eller deltar på eventuelle julebord.

– Å avholde et julebord nå, uten smitteverntiltak, er uforsvarlig, sa Gunhild Alvik Nyborg, som er lege, epidemiolog og samfunnsøkonom.

TV 2 har spurt FHI om hvordan de vurderer julebordsesongen med dagens tiltak.

Ikke nye regler nasjonalt

– Er det forsvarlig å samles 200 personer innendørs til julebord med jobben?

– Vi følger nøye med på utviklingen både med tanke på innleggelser og smitte. Slik som situasjonen er nå, ser vi ikke noen grunn til å endre rådene om julebord på nasjonalt nivå, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Han viser til at lokale bestemmelser kan stramme inn for julebord ved behov.

– Kommuner som har en utfordrende situasjon med høyt smittetrykk og ved at deres sykehus er sterkt belastet, kan vurdere lokale bestemmelser, sier Forland.

Han kommer også med en sterk oppfordring til alle som skal på fest:

– Det viktigste for dem som skal på julebord er at de er friske og vaksinerte. Har man symptomer på luftveisinfeksjon skal man droppe julebordet, sier Forland.

FØLGER SITUASJONEN: Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier det er opp til kommunene å innføre tiltak ved behov. Foto: Simen Askjer / TV 2

Avlyste julebordet

Tidligere i november fortalte Helsedirektoratet at de hadde avlyst sitt julebord.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarte beslutningen med at Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen i Norge og en aktiv rolle i pandemihåndteringen.

– Derfor følger vi en «føre-var-tenkning» som er litt annerledes enn i andre etater når vi vurderer dette, sa han da.

Torsdag sa Nakstad at han mener det må nye tiltak til for å bremse smittespredningen.

Vurderer situasjonen fortløpende

Forland forteller at FHI vurderer tiltakene fra uke til uke, og fra dag til dag i møter med kommuner og fylker.

– Det er behov for ekstra tiltak nå i noen regioner og kommuner for å sikre at man kan opprettholde en forsvarlig drift av helsetjenesten, både for sykehusene og for kommunehelsetjenesten, sier han.

Samtidig understreker fagdirektøren at tiltakene må være målrettede og forholdsmessige.

– For å avhjelpe på press i spesialisthelsetjenesten må tiltak innføres i kommunene.

Regjeringen jobber i disse dager med å vurdere koronastrategien.

– Vi har fortsatt noen nasjonale tiltak på plass. Flere kan bli aktuelle om situasjonen forverrer seg. Så langt ser vi at lokale og regionale målrettede tiltak er effektive for å bremse lokale smitteutbrudd, sier han.