Raser mot busselskap etter at Didrik (12) ble kastet av og forlatt: – Hårreisende

Mandag morgen hadde 12 år gamle Didrik fra Tjølling i Larvik kommune en time hos fastlegen i Sandefjord.

Etter endt legebesøk fant pappa Thomas Håheim ut at guttungen kunne ta bussen tilbake til skolen, da han selv skal videre på jobb i en annen retning.

Klokka halv ti på morgenen er legetimen over, og han følger Didrik til bussholdeplassen i Sandefjord. Håheim forklarer sønnen at han skal ta bussrute 01, som skal komme klokken 09:48.

Håheim kjøper barnebillett for 24 kroner til sønnen via appen. Han tar to skjermbilder og sender begge til Didrik.

Tatt i billettkontroll

Etter fire-fem minutter på bussen kommer det på billettkontrollører. Didrik tar frem skjermbildene som pappa Håheim har sendt, slik at vekterne kan scanne QR-koden.

Saken ble først omtalt i Østlands-Posten.

12-åringen får beskjed om at skjermbilde av billett ikke er gyldig. Han blir selv bedt om å gå frem til sjåføren for å si at han ikke har gyldig billett, og derfor må gå av.

– Sønnen min ble så pinlig berørt og flau. Han turte verken se vekterne eller sjåføren i øynene. Han hadde jo bare gjort det jeg ba ham om å gjøre, sier Håheim til TV 2, og fortsetter:

– At han selv måtte gå frem til sjåføren og innrømme at han ikke hadde gyldig billett, for deretter å bli satt av et sted langs veien – det er hårreisende.

Dette var skjermdumpene Didrik viste billettkontrollørene. Les mer Dette var skjermdumpene Didrik viste billettkontrollørene. Les mer

Visste ikke hvor han var

Da Didrik blir kastet av bussen, har han ingen anelse om hvor han er. Heldigvis har 12-åringen mobiltelefonen.

– Han ringte meg og sa han ikke visste hvor han var, men at han sto ved en eller annen kirke. Heldigvis er jeg kjent i området, og skjønte fort hvor han befant seg. Da kokte det greit, forklarer han.

– At de setter av en 12-åring langs veien, et sted han ikke aner hvor er, uten å kontakte foreldrene ... Klokka var før ti en mandags formiddag, og han var helt alene med en skolesekk på ryggen. Vekterne ante ikke om han hadde penger eller noe som helst. De bare kastet ham av.

Håheim har etter hendelsen blitt opplyst om at det i appens vilkår står at skjermbilde av billett ikke er lovlig.

– Da jeg lastet ned appen skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke nileste vilkårene før jeg godkjente dem, sier Håheim.

Han stiller et stort spørsmålstegn ved hvorfor han ikke ble kontaktet, da de valgte å kaste sønnen av bussen.

– Ettersom de kastet ham av, betyr det at de mente han svindlet busselskapet for 24 kroner. Altså et tyveri. Dersom en 12-åring blir tatt for tyveri på et kjøpesenter, blir foreldrene kontaktet. Hvorfor kontaktet ingen meg?, spør han.

– Her kaster de av en guttunge uten å si ifra til noen. Jeg har beklageligvis satt han i den situasjonen selv, men å sette ham av et sted han ikke aner hvor er, det er veldig spesielt.

– Ikke vanlig praksis

TV 2 har vært i kontakt med Trond Myhre, seksjonsleder Kollektiv og Mobilitet i Vestfold Kollektivtrafikk (VKT). Han forklarer at han kun kjenner til hendelsen gjennom artikkelen i Østlands-Posten, men vil uttale seg på generelt grunnlag.

– Er det vanlig praksis at personer som blir tatt i kontroll selv må gå frem til sjåfør for å be dem om å stoppe?

– Nei, det tror jeg ikke er vanlig. Det vil vanligvis være vekter som gjør det. Man kan eventuelt trykke på «stopp»-knappen. Et annet alternativ er at man kunne bedt personen om å betale for ny billett hos sjåfør.

– Hvorfor kontakter dere ikke foreldre når dere kaster av barn?

– I utgangspunktet kunne man gjort det. Det må vekterne vurdere der og da. Men, hvis vedkommende hadde telefon så kunne han selv ha ringt hjem. Det er det mest naturlige. Vekterne vet at de skal vise hensyn til yngre som reiser, og se an situasjonen. Det har de fått instrukser på, svarer Myhre.

Mener det ble vist skjønn

Han forklarer at det etter den verste nedstengningen har vært en økende andel som tar skjermbilde av billett, og at vektere derfor har fått beskjed om å følge ekstra nøye med.

– I utgangspunktet skulle det vært utstedt et gebyr i denne situasjonen, noe som ikke blir gjort.

Myhre mener at nettopp dette beviser at billettkontrollørene viste skjønn.

– Det ble vist skjønn her, ettersom det ikke ble utstedt et gebyr for forfalskning på 3000 kroner.

– Mener dere at alt ble gjort riktig i denne situasjonen?

– Jeg kjenner ikke saken, men det er tydelig at det ble vist skjønn ettersom det ikke ble utstedt et gebyr. Og at vekterne forsto at han hadde en mobiltelefon.

Vil unngå buss fremover

Håheim sier avslutningsvis til TV 2 at familien nå skal unngå å ta buss så langt det lar seg gjøre.

– Det er det to grunner til. Det første er at det er mulig å bli kastet av bussen av så liten grunn, forklarer han, og legger til:

– Busstilbudet skal bli dyrere fremover, i form av dyrere billetter og færre avganger, noe som er veldig rart da det snakkes så veldig mye om grønn miljøpolitikk.