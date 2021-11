Gode tilbud viktigere enn bærekraft

Black Friday er over oss igjen, og nordmenn kaster seg over de gode tilbudene på klær, elektronikk og sportsartikler.

Trenden er at stadig flere handler tilbudsvarer på nettet. Det innebærer gjerne at det er vanskeligere å vite hvordan varen er produsert, og om den må transporteres rundt halve kloden før den kommer frem til kjøperen.

Sier de ønsker å handle bærekraftig

– Det er dobbelt så mange i den yngre befolkningen som svarer at de legger vekt på bærekraft når de handler en vare en nettet. Samtidig så ser vi at mange unge ønsker å handle så rimelige varer som mulig og benytter seg av Black Friday-tilbud, så det er noe litt schizofrent over dette, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i handelsorganisasjonen Virke.

I en undersøkelse de gjennomførte nå i oktober svarte 57 prosent i alderen 18 til 29 år at de liker en julegave bedre om den er klima- og miljøvennlig.

På spørsmål om de undersøker om en vare de skal kjøpe er produsert bærekraftig, svarer hver tredje (28,7 prosent) i denne aldersgruppen at de gjør dette.

Kun én av åtte over 30 år svarer det samme.

De unges klima- og bærekraftsengasjement er noe handelsstanden nå har stort fokus på.

Netthandel ikke bærekraftig

– Det er klart bransjen tenker mye på dette. Det jobbes mye i norsk handel med løsninger som gir mindremiljøfotavtrykk, hvordan man organisere logistikken, om man har gjenvinningsordninger, at varen er holdbar og så videre.

Samtidig advarer Virke mot trenden om at unge handler varer og gaver på nettet. Da vet man egentlig ganske lite om produktet.

– Man skal være oppmerksom på at i nettbutikker utenfor Europa, så følger man ikke de samme miljøreglene, så der kan man nok gå på noen miljøsmeller, sier Hammerstad.

IKKE KLIMAVENNLIG: Den voksende handelen på nett er ikke nødvendigvis bærekraftig, sier Jarle Hammerstad i Virke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nordmenn har et spesielt høyt forbruk av klær, og produksjon av nye klesplagg har blitt pekt på som en synder i klimasammenheng. Klesproduksjon krever mye energi og vann, og transporteres gjerne svært langt før det når frem til forbrukeren.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har undersøkt nordmenns kjøpevaner når det gjelder klær. I gjennomsnitt har hver nordmann 359 klesplagg i skapet, og nordmenn kjøper 23,5 plagg i året.

Forskningen viser at bevisstheten om bærekraft og klima kommer lettere til uttrykk i spørreundersøkelser enn i praktisk handling.

Trendy, men ikke i praksis

For hele 86 % av klærne kjøpes nye. I gjennomsnitt er det mindre enn ett plagg i året som kjøpes brukt. Men også her går de yngre foran med et godt eksempel. Blant kvinner i alderen 18 til 29 år er andelen brukte eller arvede klær i året oppe i 12 %.

Men, dette betyr ikke nødvendigvis at disse erstatter kjøp av nye plagg med kjøp av brukte.

– De som kjøper mye brukt kjøper også mye nytt, sier klesforsker ved SIFO, Ingun Klepp i en forskningsartikkel publisert ved Oslo Met.

Det kan tyde på at gjenbruk er trendy, slik mange har inntrykk av, men at det i liten grad skjer i praksis.

– Det er lite i vårt materiale som tyder på det. Riktignok er interessen for gjenbruk større blant de unge enn blant andre, men heller ikke i denne gruppen er kjøp av brukte klær omfattende, sier klesforsker Ingun Grimstad Klepp.

Lønnsomt å kaste klær

Likevel omstiller nå handelsbransjen seg til mer fokus på bærekraft og gjenbruk. Handelsorganisasjonen Virke er nå i dialog med regjeringen om å endre regler slik at det blir mer fordelaktig å selge bærekraftig.

– Det er for eksempel billigere å kjøpe en ny var enn å få den reparert. Man trenger skatteincentiver for å holde varene i omløp lenger. I Sverige har man sett på det med å differensiere momsen. sier Jarle Hammerstad i Virke.

En annen side ved dagens system er at det lønner seg å kaste, for eksempel klær, når en ny kolleksjon kommer inn i butikken.

– Man kan skrive av en vare når det kastes, og det gir fordelaktige utslag på skatten. Nå er vi interessert i å diskutere ulike løsninger for å stimulere til mer sirkulær økonomi, sier Hammerstad.

Krav kommer

Han sier det blir flere og flere eksempler i Europa på bærekraftige forretningsmodeller som er god butikk. Fordi etterspørselen endrer seg, og fordi det kommer nye regelkrav.

– Varen skal inn i et gjenvinningssystem, varene skal ha en lengre holdbarhet og at du må kjøpe varer som kan repareres, forklarer Hammerstad.

Det ser altså ut til å være politikerne som tvinger oss til å handle mer bærekraftig, ikke unges klima- og miljøengasjement når de svarer i spørreundersøkelser.