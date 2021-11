Klæbo og Valnes fikk bank av russer: – Det kom en kanonkule

Se monsterrykket i videovinduet øverst!

Aleksandr Terentjev (22) vant herrenes sprint i Ruka. Han vant foran Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes.

Russeren avgjorde med et voldsomt klyv i den siste motbakken. Nordmennene hadde ikke kjangs til å følge.

Klæbo lå i tet inn i bakken. Mot toppen satte Terentjev inn et gir nordmennene ikke var i nærheten av å følge.

– Det kom en kanonkule. Det var nesten en ny måte å gå på, sier Valnes til Viaplay.

– Det var en ny standard av han russeren opp den bakken. Han sprang fort, sier han til TV 2.

– Et lite sjokk er det, men han vant U23-VM i fjor, så jeg har fått med meg at han er kjapp, men dette var et hakk videre, sier Valnes.

Klæbo mener han tapte for en bedre løper.

– Det er en russer, da. Er det ikke han ene, så er det han andre. Så da kommer de fra baki der og løper fortere enn det vi noen gang har gjort tidligere. Det var imponerende, jeg har ikke noe annet å si, jeg er ikke god nok rett og slett, sier trønderen til TV 2.

– Det er det som er artig med sporten her. Det kommer folk som tar store steg og blir fryktelig gode over kort tid. Jeg synes det er imponerende og motiverende det han gjør, sier Klæbo.

Sprinttrener Arild Monsen var fornøyd tross at førsteplassen glapp.

– Det var en innmari god motstander som var for hard i dag. Det er det ingen tvil om.

– Men dette er vi ikke vant til?

– Nei, det er vi ikke, men det må vi tåle, og det må bare inspirere. Det er ikke noen walk in the park. Vi må gjøre en god jobb. Vi hadde tre i finalen, så jeg er godt fornøyd med dagen, vi kan ikke vinne hver dag. Det er noe av det høyeste sportslige nivået vi har møtt på lang lang tid, det var imponerende det der, sier Monsen til TV 2.

Valnes tror de har fått en ny konkurrent for fremtiden.

– Det ser ut som vi må hjem å trene på spretten skigang, det tror jeg vi må nå. Jeg må bare legge om alt, så får vi se om det hjelper, smiler Valnes til TV 2.

Håvard Solås Taugbøl gikk inn til femteplassen.

– Vi var sjokkert vi som satt og så på. Her er det bare å gjøre seg klar til fight, for han her vil vinne flere løp fremover, sier Taugbøl til TV 2.

Pål Golberg ble slått ut i semifinalen og hadde bare Lucas Chanavat bak seg.

Aron Åkre Rysstad tok seg til kvartfinale, men der ble stopp med sisteplass.

Emil Iversen klarte ikke å ta seg videre fra prologen.

