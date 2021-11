Kjerkol om virusvarianten: – Bør ta et felles ansvar for å stoppe spredningen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier helsemyndighetene følger situasjonen nøye og vurderer ulike tiltak for å stoppe spredningen av den nye virusvarianten.

Den nye virusvarianten B.1.1.529, som har spredt raskt i Sør-Afrika, skaper bekymring for smittesituasjonen globalt.

Også i Norge er eksperter bekymret. Regjeringen bekrefter nå at de vurderer tiltak.

– FHI jobber nå med å innhente mer informasjon om den nye virusvarianten. Helsemyndighetene følger situasjonen nøye og vurderer ulike tiltak, sier Ingvild Kjerkol til TV 2.

EU har anbefalt flystans fra seks afrikanske land for at hindre at varianten sprer seg til andre deler av verden. Tyskland og England har allerede innført tiltaket.

– Det internasjonale samfunnet bør ta et felles ansvar for å stoppe spredningen av denne nye varianten. EU-kommisjonen har foreslått å nødstanse alle flyvinger fra sørlige Afrika. Norge har ingen direktefly fra Afrika, sier helseministeren.

– Har strammet inn

Kjerkol viser til at Norge nylig strammet inn på innreisetiltakene.

– Blant annet må alle over 16 år registrere seg før ankomst til Norge, sier helseministeren.

Hun viser også til at det er krav om negativ test tatt før avreise, innreisekarantene og testing etter ankomst for alle reisende over 18 år fra land utenfor EØS, Schengen-området eller Storbritannia, dersom de ikke har verifiserbart koronasertifikat.

– Trenger mer informasjon

FHI sier at de ennå ikke kjenner til hva spredningspotensialet til den nye varianten kan være utenfor Sør-Afrika.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive, sa fagdirektør Frode Forland i FHI tidligere fredag.

Han mener også at det er for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge.