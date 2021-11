– Du føler du går i et minefelt

Se VM-oppkjøringskampen mellom Norge og Sør-Korea på TV 2 og TV 2 Play lørdag 16.30.

Når vi ankommer Åsane Arena i Bergen må vi testes og sprites før vi kommer innenfor inngangsdøra. Alle publikummere må bruke munnbind, også under kamp.

–Som lege nå så føler du at du går i et minefelt. Det er litt sånn balanse på stram line og ingen rom for feilskjær, sier landslagslege, Nils Leraand.

Håndballjentene tar ingen sjanser etter at de opplevde marerittet etter landskampene mot Slovenia i oktober. Ti spillere og personer i støtteapparatet ble korona-smittet til tross for at de var fullvaksinerte.

– Det var en wake up call. Vi er vaksinerte, sannsynligheten går jo ned og man blir mindre syke, men å bli smitta inn mot mesterskap fungerer dårlig så vi tar alle tiltak uansett, sier kaptein. Stine Bredal Oftedal.

– Vi prøver å være så nøye som mulig. Vi opplevde et mareritt i Slovenia og det hadde absolutt ikke vært bra inn i et VM, sier landslagssjef, Thorir Hergeirsson.

De norske jentene under kampen mot Slovenia i oktober. Foto: Nikola Krstic / NTB Foto: Nikola Krstic

For i Spania er det ti dagers karantene ved smitte så et VM ville i praksis vært over med en positiv test. Derfor lever håndballjentene så isolert de bare kan dager før VM-avreise.

– Det er mye smitte i Bergen. Vi har regnet litt å det. Det er ti til femten mer smitte i Trondheim og Bergen enn Spania så vi er mer redd for å bli smittet her enn i Spania, sier Leraand.

– Vi er veldig mye mer var på det nå enn om vi ikke hadde fått smitten i oktober. Folk har mer kontakt nå enn i fjor hvor det også var mye smitte så sånn sett er tiltakene viktigere i år enn i fjor, sier Hergeirsson.

På spillerhotellet har håndballjentene en egen etasje, de spiser i egen matsal og bruker munnbind når de ikke er på trening. De testes hver dag og de holdes unna folk.

Stine Bredal Oftedal i aksjon i kampen mellom Norge og Nederland i Åsane Arena på fredag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

– Vi er enda mer obs nå. Vi må passe på. Derfor går vi inn i samme bobla som i fjor. Det betyr klemmeforbud, mindre på rommene til hverandre. Vi får gjøre det vi kan, sier Nora Mørk.

– Spillerne har fått forbud mot nærkontakt, de har tette skott mot publikum. Ingen autografer og hilsing. Jeg tror de synes det er litt tøft å ikke møte familien før de reiser til Spania, men de skjønner at det må være sånn. Det er mentalt slitsomt i lengden, sier landslagslege, Leraand.

– Vi begynner å bli godt vant til dette regimet nå. Men vi vil jo spille kamper og da tar vi alle tiltakene uten å blunke, avslutter Bredal Oftedal.