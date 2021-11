– Dessverre kommer en veldig god manager til Premier League

Klopp fikk ikke overraskende spørsmål om Ralf Rangnick som er linket til den ledige Manchester United-jobben under pressekonferansen før Southampton-kampen.

Jürgen Klopp måtte naturligvis svare på spørsmål om Ralf Rangnick, som etter alle sigende tar over den ledige managerjobben i Manchester United, da han hadde pressekonferanse i forkant av helgens kamp mot Southampton.

– Jeg kjenner ham fra tiden i Tyskland. Vanligvis snakker vi ikke om ting som ikke er bekreftet, men hvis du sier det så får jeg ta ditt ord på det. Desverre kommer en veldig god manager til Premier League, sier Klopp.

Klopp foreller at han er imponert over CV-en til Rangnick, og trekker spesielt frem jobbene han har gjort med RB Leipzig og Ulm 1846.

– Han har tatt to klubber fra ingensteds til å bli sterke klubber i Tyskland. United kommer til å bli organiserte under ham, det er dårlige nyheter for oss, sier Klopp.

Ralf Rangnick er klar til å bli Manchester Uniteds midlertidige manager, opplyser hans advokat. Kontrakten er foreløpig ikke signert.

Rangnicks advokat bekrefter overfor det tyske sportsnyhetsbyrået SID at kontraktforhandlingene snart er ferdige.

Liverpool-manageren forteller at Rangnick er en høyt respektert trener:

– Han er høyt anerkjent blant trenere. Der han har vært har han gjort en utrolig jobb. Han startet som en ung mann hos Stuttgart, og har jobbet seg oppover. Jeg møtte ham da jeg var en ung trener - han har muligens glemt det, men han ringte meg en del da jeg var i Mainz.

Klopp svarte også på spørsmål om skadene hos Liverpool, og er fornøyd med at situasjonen nå er bedre enn for bare noen uker siden.

– Det er mye bedre. For 10 dager siden hadde vi to og en halv midtbanespillere. Nå ser det helt annerledes ut. Mot Porto hadde jeg muligheten til å gi noen spillere minutter. For første gang på en stund kunne jeg gjøre noen valg, og det var ganske kult.

Likevel må han fortsatt klare seg uten noen av sine stjernespillere, ettersom Firminho, Keita og Elliott fortsatt er ute på sidelinjen:

– Telefonene min har ikke ringt denne morgenen med noen oppdateringer. Spillerne som var tilgjengelige mot Porto er de samme som er tilgjengelige til kampen denne helgen, forteller Klopp.

Liverpool-manageren gleder seg til kampen mot Southampton, men sier han forventer tøff motstand på Anfield:

– Det er en hjemmekamp så vi er nødt til å skape riktig atmosfære. Vi må bruke det, fordi Southampton kan kontre. De har veldig aktive backer, og vinger som trekker inn. Alle spissene er en ordentlig trussel. Southampton er et godt lag, og Premier League er så sterkt at selv om de ikke er på toppen er de et veldig bra lag.