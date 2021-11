E-sjefen slår alarm: – Kan lede til krig i Ukraina

Russlands styrkeoppbygging langs grensen til Ukraina vekker bekymring, og omtales av norske eksperter som urovekkende.

– Både etterretningsmiljøer og politisk nivå i USA og Storbritannia kommer med advarslene om den russiske militæraktiviteten langs grensen. Det viser hvor alvorlig situasjonen er, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole til TV 2.

Advarer om kupplaner

– Kreml trapper opp innsatsen sin i hele regionen. De vil undergrave sikkerhetsarkitekturen som er utviklet i Europa siden Den kalde krigens slutt, sa Ukrainas utenriksminister Dmijtro Kuleba torsdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Reuters/NTB

Ukrainas president sier fredag at han er forberedt på å håndtere en eskalering av konflikten med Russland.

Myndighetene i Ukraina har avdekket planer om et kuppforsøk der russere er involvert, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Ukraina har etterretningsinformasjon om et mulig kuppforsøk i begynnelsen av desember, sa presidenten under en pressekonferanse fredag, og viste til informasjon han skal ha mottatt om et mulig kuppforsøk 1–2. desember.

– Vi vil møte utfordringer, ikke bare fra Russland og en mulig eskalering av konflikten. Vi har store interne utfordringer, sa president Volodymyr Zelenskyj.

Sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste har tidligere advart om at Russland forbereder en storstilt invasjon av Ukraina.

Styrkeoppbyggingen vekker bekymring i NATO, og er på et nivå man ikke har sett siden 2014, da konflikten mellom Russland og Ukraina om Luhansk og Donetsk-regionen brøt ut.

En ukrainsk soldat holder vakt ved frontlinjen nær Gorlivka i Donetsk. Foto: ANATOLII STEPANOV/AFP/NTB

– Kan lede til krig

Ikke bare Ukraina, USA og Storbritannia advarer om russisk opprustning og troppeforflytninger. Nå advarer også norsk etterretningstjeneste om den russiske militæraktiviteten.

Sjefen for Etterretningstjenesten sier at Russland har styrket tilstedeværelsen sin i området.

– Det er cirka 100.000 styrker støttet med avanserte og tunge våpen, luftvern og en del kystforsvarskapasiteter som ligger rundt Ukraina, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til TV 2.

– Hvor alvorlig er det vi ser nå?

– Det er så alvorlig at det kan, og jeg understreker kan, lede til en krig i Ukraina av et relativt solid omfang. Det trenger ikke å gjøre det, det er avhengig av hvilke vurderinger Russland gjør etter hvert som tiden går, sier Stensønes til TV 2.

– Tok ikke med utstyret tilbake

Russland mobiliserte tidligere i år ved grensen mot Ukraina, og holdt omfattende øvelser blant annet i Svartehavet.

En ukrainsk soldat ved frontlinjen nær landsbyen Talakivka i Donetsk. Foto: SERGEY VOLSKIY/AFP/NTB

I april ble militært materiell og styrker flyttet mot grensen, og den amerikanske felleskommandoen EUCOM endret trusselnivået fra «mulig krise» til en «potensielt nært forestående krise».

Det anstrengte forholdet mellom Russland og Ukraina spisset seg til, og Russland advarte mot fullskala krig i Øst-Ukraina.

Russiske medier meldte at Moskva ville stenge deler av Svartehavet for utenlandske marinefartøy og offisielle skip, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa at Russland ville innføre begrensninger i Svartehavet, blant annet tilgangen til Azovhavet via Kertsj-stredet.

Ifølge E-sjefen ble nærmere 100.000 soldater flyttet nærmere grensen i forbindelse med øvelsen som fant sted på vårparten. Men de russiske styrkene tok ikke med utstyret tilbake da de var ferdige med øvelsen, sier Stensønes.

– Hva leser dere ut av styrkeoppbyggingen?

– Det ser ut som Russland bygger opp styrker for å kunne gjennomføre en militær operasjon mot Ukraina. Det de har av styrker nå, gjør at de allerede er i stand til å gjøre mindre operasjoner inn i Ukraina. Hvis styrkeoppbyggingen fortsetter, vil de kunne gjennomføre større operasjoner inn i Ukraina, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes.

Samtidig blir retorikken stadig mer fiendtlig mot Ukraina og NATO. Ifølge EU-organet East Stratcom Task Force pågår det en desinformasjonskampanje i russiske medier.

– Vi ser at Russland beskylder Ukraina og NATO eller Vesten for å øke spenningen i nærområdene, og det er bekymringsfullt, sier E-sjefen til TV 2.