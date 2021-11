Siktede har tidligere kidnappet 17 år gammel jente

Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Grünerløkka i Oslo natt til onsdag, er godt kjent for politiet fra tidligere.

Det var klokken 02.45 natt til onsdag at politiet fikk melding om at en person var knivstukket utenfor Anker Apartment i Københavngata, som ligger på øvre Grünerløkka.

Onsdag klokken ca. klokken 23 ble den siktede mannen i 30-årene pågrepet.

Fredag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Det er ikke første gangen mannen fremstilles for fengsling i Oslo tingrett. TV 2 har fått innsyn i mannens tidligere dommer, som viser at han har begått en rekke lovbrudd tidligere.

Dømt for frihetsberøvelse

I 2004 ble han sammen med tre andre menn dømt for frihetsberøvelse av en 17 år gammel jente. I dommen kommer det frem at den 17 år gamle jenta ble lagt i bagasjerommet på en bil og senere truet med øks, da hun skulle selge en hund til en annen jente.

STORTSTILT ETTERFORSKNING: Kriminalteknikere jobbet i flere timer på åstedet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Retten legger i dommen fra 2004 til grunn at fornærmede og de tiltalte ikke kjent hverandre fra tidligere. Mannen som nå er siktet for drap kjørte bilen med jenta i bagasjerommet.

Et sted ute i skogen stoppet de bilen og truet jenta med at de ville hogge av henne armen dersom hun ikke gav dem 15.000 kroner.

Ute i skogen ringte kidnapperne til jentas far, og fortalte at han «burde skaffe pengene dersom han var glad i datteren». Etter episoden i skogen ble 17-åringen fraktet til en leilighet der hun med håndjern ble lenket fast til en sofa i 22 timer.

Jenta ble løslatt dagen etter, da faren møtte kidnapperne ved en t-banestasjon og overleverte 10.000 kroner i en konvolutt.

Avtalen var at de siste 5.000 kronene skulle overleveres etter at den 17 år gamle jenta var sluppet fri. Da jenta ble sluppet ble de fire mennene umiddelbart pågrepet av beredskapstroppen til politiet.

Faren hadde hatt løpende kontakt med politiet, som derfor hadde derfor full oversikt over situasjonen, ifølge dommen.

Mannen som nå er siktet for drapet på Grünerløkka fikk seks måneders fengsel for kidnappingen. De tre andre som også ble dømt i saken, fikk 180 timers samfunnsstraff for hendelsen.

Trolig konflikt

I forbindelse med drapet på Grünerløkka i Oslo denne uken, mener politiet at det trolig er en konflikt mellom avdøde og den siktede mannen i 30-årene som ligger bak.

Politiet har ikke ønsket å utdype hva denne konflikten har handlet om.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i sitt eget hjem rundt klokken 23 onsdag kveld. Fengslingsmøtet fredag behandles som en kontorforretning, som innebærer at partene ikke møtes fysisk i retten.

Den siktede mannen har foreløpig ikke ønsket å la seg avhøre, men politiet tar sikte på å gi dette flere forsøk, har de tidligere uttalt til TV 2.

Han har samtykket til å la seg varetektsfengsle.

Mannens forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

I tillegg til dommen fra 2004 er mannen dømt for flere forhold. I 2010 erkjente han å ha oppbevart 48 gram hasj i sentralarresten på politihuset på Grønland i Oslo.

Sist gang mannen ble dømt var i 2017. Da fikk han 120 dagers fengsel for å ha slått en mann i hodet med batong ved Brugata i Oslo sentrum.