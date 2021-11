Mener Solskjær har lagt grunnlaget for arvtageren: – Folk ser det ikke

Midlertidig Manchester United-manager, Michael Carrick, mener Ole Gunnar Solskjærs arbeid har lagt grunnlaget for framtidig suksess på Old Trafford.

Siden Ole Gunnar Solskjær fikk sparken som Manchester United-sjef forrige uke, er det Michael Carrick som har styrt spakene på Carrington. Med Ralf Rangnick på vei inn portene ser det imidlertid ut som tilværelsen som manager blir meget kort for den tidligere midtbanemannen.

– For å være ærlig så kan jeg ikke si så mye. Spekulasjoner og rapporter er spekulasjoner og rapporter. Når jeg sitter her nå forbereder jeg kampen og fokuserer på den. Jeg har ikke noen nyheter til deg for øyeblikket, sier Carrick på fredagens pressekonferanse.

Torsdag meldte anerkjente The Athletic at Manchester United har kommet til enighet med 63-åringen. Avtalen innebærer trolig at han leder laget ut sesongen, før han går over i toårig konsulentrolle i klubben. Ansettelsen avhenger imidlertid av Lokomotiv Moskva, hvor Rangnick for tiden jobber som sportsdirektør, men russerne skal etter sigende være villig til å gi slipp på tyskeren.

Ekstrasending: Ralf Rangnick kan bli ny midlertidig manager i Manchester United

Selv hadde ikke Carrick mye å si om tyskerens mulige inntreden, men engelskmannen tror grunnlaget for suksess er tilstede uansett hvem som tar over, takket være Ole Gunnar Solskjær.

– Det er en av de største tingene i løpet av Oles tid som manager her, det å bygge et miljø, støtteapparat og kulturen i gruppa. Folk ser det ikke i det daglige og det er ikke åpenbart for det blotte øye, men over tid kunne man se at vi forbedret oss som et lag og vi endte forrige sesong på en god måte. Da resultatene stoppet gikk det ganske fort, noe som er en skam, fordi alt det andre kan bli overskygget av det. Men det er der fortsatt og kulturen er der fortsatt. Det støtteapparatet og miljøet Ole skapte hadde en enorm betydning for denne uken. Uansett hva som skjer så vil det være der, og det er et flott utgangspunkt, sier Carrick til TV 2.

Tror store endringer er mulig

Rangnick har tidligere vært trener i RB Leipzig, Schalke og Hoffenheim, og han blir av mange sett på som «gudfaren» blant tyske trenere, der høyt tempo, press og intensitet er nøkkelord. Det er heller ikke tilfeldig at det er nettopp han som trolig blir Ole Gunnar Solskjærs etterfølger. Manchester United stiftet bekjentskap med Rangnick allerede i 2019, da de røde djevlenes fotball-direktør, John Murtough, besøkte tyskeren i Leipzig for å studere hans arbeid.

Uansett hvem som kommer inn, tror Carrick det er mulig med store endringer på kort tid.

– Man kan overlevere ideer kjapt, det tror jeg historien viser. Det er ikke alltid ideene det handler om, men andre stemmer og en frisk start. Noen ganger fungerer det, andre ganger ikke, sånn er det. Vi får se hva som skjer de neste dagene.

Den tidligere Solskjær-assistenten er heller ikke bekymret for United-spillernes tilpasningsevne, og han føler seg trygg på at de kan mestre ulike spillestiler.

– Det er mange ulike stiler i fotballen og denne gruppen er god, så jeg er sikker på at de kan tilpasse seg uansett hvilken person som kommer inn. Jeg er sikker på at de gleder seg til det som venter, sier Carrick og fortsetter:

– Som du skjønner har denne uken vært ganske travel. Jeg har ikke hatt så mye tid til å tenke, jeg bruker tiden min på å forberede laget. Alt etter søndag er ikke noe jeg tenker på for øyeblikket.

NÆRMER SEG UNITED: Tidligere Leipzig-manager Ralf Rangnick blir trolig neste manager inn portene på Old Trafford. Foto: JAN WOITAS

Massiv utfordring

For nå er fokuset på Chelsea og Thomas Tuchel. Siden tyskeren tok over managerjobben på Stamford Bridge har Chelsea virkelig fått sving på sakene. Etter Champions League-triumfen i mai har den gode formen fortsatt. «The Blues» har kun tapt to kamper i alle turneringer denne sesongen og i Premier League står Tuchels lag med en målforskjell på 30-4 på de første tolv kampene.

– Man må være enormt imponert over hvordan de gjør det. De er superintense, godt organiserte og de beveger seg godt over hele banen. De er veldig aggressive og de tester forsvare. De er i en god stim, men jeg gleder meg. Det er en test og en utfordring, men jeg tror vi kan få et resultat, sier Carrick, som også gleder seg til å få bryne seg mot Romelu Lukaku.

– Han gikk til Italia og gjorde det veldig bra og han har hatt en bra tid i Chelsea. Det blir fint å se han igjen. Han er en god spiller som scorer mål uansett hvor han er. Om han spiller så vet vi hva han kan og vi skal være klare for det.

Før møtet med ligaleder Chelsea ligger Manchester United på en 8. plass i Premier League, tolv poeng bak søndagens motstander, men med Carrick i sjefsstolen fikk United umiddelbart en opptur etter Solskjær-sparkingen. Tirsdag vant de 2-0 borte mot Villarreal og sikret samtidig avansement fra gruppe F i Champions League som gruppevinnere.

– Det var en boost for oss og en etterlengtet seier. Først og fremst for spillerne. Det å ha den følelsen igjen og få tilbake litt selvtillit. Det er disse kampene man må nyte, mot et lag som har spilt veldig bra. De har sett farlige ut og de ser ut som et bra lag. De har hatt noen fantastiske resultater, så det blir en god test for oss og vi gleder oss, sier Carrick, som også informerer om at et par United-spillere er usikre før helgens storoppgjør.

– Vi har to-tre forskjellige problemer. Det er aldri ideelt, man ønsker en full tropp, men det er et par vi venter på. Luke fikk en smell i hodet, så vi vurderer han gjennom uken. Fred har en forstuet ankel, så vi får se hvordan det utvikler seg. Det er et par andre også, men vi kommer til å være sterke når vi reiser til kamp.