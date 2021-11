Ba om hjelp til jul – ble spurt om lettkledde bilder

Det er under en måned igjen til julaften, noe som for mange vekker gode følelser.

Slik er det imidlertid ikke for alle.

For Ieva Zigure (45) er julen en tid som fylles med vonde minner fra en vanskelig barndom. I tillegg kjenner hun ekstra på at økonomien ikke strekker til.

– I juletiden skal man ha det koselig og kjøpe fine gaver. Men når det virker som som alle andre har det bra mens man selv har lite penger, kjenner man ekstra på det, sier Zigure.

Vanskelig økonomi

Zigure kom til Norge fra Latvia som 18-åring. I dag har hun tre døtre på 4, 13 og 16 år, og bor i en leilighet på Ammerud i Oslo.

– Jeg er enslig forsørger, noe jeg har vært i mange år. To av døtrene mine har spesielle behov, og det bidro til at jeg ble sykmeldt for et år siden, sier Zigure.

45-åringen har advokatbevilling og en 30 prosent stilling hos Oslo kommune hvor hun jobber med å gi fri rettshjelp.

– For å ha jobben hos Oslo kommune, må jeg ha eget firma. Det krever blant annet forsikring og gebyrer til Disiplinærnemnden. Hvis jeg skal ha inn klienter, må jeg også ha revisor, sier Zigure.

Alle utgiftene gjør at det ikke lønner seg å drive firmaet med egne klienter.

– I fjor hadde jeg rundt 40.000 kroner i inntekter på firmaet, men rundt 50.000 kroner i utgifter.

Store regninger

Det viste seg at Zigure hadde betalt for lite skatt i 2020, og hun fikk dermed en regning fra Skatteetaten på nesten 41.000 kroner. Regningene var delt opp i to, med forfall 18. november og 23. desember.

– To dager senere kom regning fra revisor på 16.000 kroner for oppdrag for firmaet. Dette var to store regninger for en som ikke har særlig mye til overs i hverdagen.

I et forsøk på å samle inn penger til å betale regningene og feire jul, lagde trebarnsmoren en innsamling på Spleis og en annonse på Finn.

– Jeg publiserte Spleis-innsamlingen på noen Facebook-grupper, hvor jeg opplevde å bli mobbet av andre kvinner. Jeg fikk meldinger om at barna burde tas fra meg, mens noen skrev at jeg kunne finne på å ta livet av meg foran barna. Jeg trengte støtte og omsorg, men fikk det motsatte, sier Zigure.

Lovet å hjelpe

I starten av november fikk 45-åringen en tekstmelding fra en mann som skrev at han ville hjelpe.

– Han skrev at han var snill, og lovet å betale restskatten på 41.000 kroner. Jeg tenkte at han var rar, men at det var verdt å prøve hvis han faktisk ville hjelpe, sier Zigure.

Hun ble glad for at noen ville hjelpe henne, men etter å ha tekstet med mannen i noen dager, begynte han å sende meldinger hvor det ble klart at han hadde seksuelle hensikter. I håp om at mannen faktisk ville hjelpe, tålte Zigure flere slibrige meldinger.

TV 2 har sett meldingene fra mannen, som blant annet spør om bilder «med truse eller uten». Samtidig skrev mannen at han hadde betalt skatteregningen.

– Han mente det ville ta fem til syv dager før regningen var registrert som betalt hos Skatteetaten. I mellomtiden ville han at jeg skulle sende bilder, og at vi skulle møtes på hotell.

Zigure sendte aldri noen lettkledde bilder, men tok kontakt med Skatteetaten som opplyste at det ikke hadde kommet inn noe penger.

– Forferdelig

I starten av samtalen med mannen tenkte Zigure at det var fantastisk at noen ville hjelpe henne. Da hun innså hva mannen egentlig ville, følte hun seg skitten.

– Jeg kunne gjerne møtt ham til en kaffe på en kafé, men det var uaktuelt å være med på det han ville. Jeg burde nok ha blokkert ham med en gang han begynte med grisete meldinger, men jeg trengte jo pengene. Han hadde nok aldri til hensikt å betale.

Skatteregningen ble ikke betalt, og 45-åringen sitter igjen med nye traumatiske opplevelser.

– Jeg synes det er forferdelig at man forsøker å utnytte folk i en sårbar situasjon på den måten.

Til tross for dårlige opplevelser når hun har bedt om hjelp, mener Zigure det er viktig å være åpen om at man sliter.

– Det er ingen skam i å ha lite penger, være utslitt eller ha helseproblemer. Det er også en hjelp bare i det å være åpen.

Jul på kreditt

Zigure er ikke den eneste som står foran en jul hvor økonomien er en stor bekymring. I en undersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 svarer én av seks at de frykter dårlig råd i januar på grunn av høyt juleforbruk.

– I desember står utgiftene i kø. Mange bruker mer penger til jul enn de har planlagt, og da er det ikke rart om det er lite igjen på konto når hverdagen kommer etter julekvelden og nyttårsfeiringen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I undersøkelsen svarer seks prosent at de enten skal eller er usikre på om de må bruke penger fra lån eller kredittkort for å komme seg gjennom julefeiringen.

– For de som allerede har økonomiske utfordringer, vil det bare gjøre vondt verre å låne penger til julefeiringen. Gå heller for en nøktern feiring med kos som ikke koster mye penger, råder Gundersen.

– Mange vil få det tøft

YouGov utførte nylig en undersøkelse for Storebrand som viser at nærmere en million nordmenn har 4000 kroner eller mindre å leve av etter at faste utgifter er betalt.

Tre av ti oppgir at de har dårlig eller svært dårlig økonomi.

– Det er mange som vil få det tøft økonomisk i vinter. Det å ikke vite om du har penger til mat eller regninger neste måned er en utrolig vond situasjon å havne i. Det kan føre med seg mange bekymringer og våkeløse netter, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Hun oppfordrer til å ikke vente for lenge før du ber om hjelp.

– Hvis du har boliglån kan det være fint å snakke med en bankrådgiver der du har lånet, sånn at de kan hjelpe deg å gå gjennom økonomien din. Ofte er det lettere for en på utsiden å se andre løsninger enn du selv har tenkt på, sier Tvetenstrand.

Unngå fristelsen

Hvis du ikke eier boligen selv, kan du vurdere å ta kontakt med NAV.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De har flinke gjeldsrådgivere som kan hjelpe med å gå gjennom situasjonen din. Bare det å snakke med noen og si ting høyt hjelper ofte i seg selv. Det betaler ikke regningene dine, men kan gjøre at du ser ting annerledes eller ser at det finner muligheter, sier Tvetenstrand.

I tillegg kan det være du har mulighet til å søke støtteordninger du ikke vet om.

– Det er veldig viktig å tilpasse julen ut i fra din egen lommebok. Ikke gi etter på en forventning om at du må kjøpe gaver du ikke har råd til, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

– Unngå å falle for fristelsen med å kjøpe julegavene på avbetaling dersom du ikke vet at du får inn ekstra penger over nyttår. Det vil kunne gjøre situasjonen så mye verre.