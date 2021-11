Testet positivt for covid-19 for andre gang på én måned

GOD KVELD NORGE (TV 2): Bryan Adams delte i går med Instagram-følgerne sine at han nok en gang har testet positivt for korona.

Den 30. oktober skulle artisten opptre sammen med H.E.R. under Rock and Roll Hall of Fame sin innføringsseremoni, men måtte avlyse da han fant ut at han hadde korona.

En representant for Adams uttalte den gang at han var fullvaksinert og ikke hadde noen symptomer da han testet positivt, skriver NME.

Nå deler Adams med følgerne sine på Instagram at han har testet positivt igjen.

– Her er jeg, akkurat landet i Milano og testet positivt for korona for andre gang på en måned. Så nå drar jeg videre til sykehuset. Tusen takk for all støtte, skriver artisten på Instagram.

Adams, som også er fotograf, dro til Italia for å være med på avdukingen av Pirelli-kalenderen for 2022 som han har fotografert. Om han får deltatt på de planlagte pressetreffene i forbindelse med kalenderen, er nå uvisst.a