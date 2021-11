«Ikke vær en kunnskapsløs, usympatisk og enfoldig netthetser!»

Da det denne uken ble kjent at Masud Gharahkhani (Ap) fikk jobben som ny stortingspresident, tok det ikke lang tid før kommentarfeltet eksploderte med rasistisk hets.

Frp-politikeren Jon Helgheim mener at kommentarene mot Gharahkhani er svært ufine beskyldninger.

– Jeg mener at man skal dømme folk ut i fra hva de mener og hva de gjør. Kommentarene er utelukkende er basert på hans bakgrunn fra Iran.

Tar til motmæle

Helgheim og Gharahkhani kommer begge fra Eiker utenfor Drammen, og de ble gruppeledere for henholdsvis Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i bystyret samtidig.

De fikk plass på Stortinget og ble innvandringspolitiske talspersoner også på samme tid.

– Vi har fulgt hverandre i politikken gjennom mange år. I norsk politikk har vi en toleranse og respekt for hverandre som jeg skulle ønske vi kunne videreført ut til samfunnet.

Dette skriver han

I innlegget skriver Helgheim blant annet:



«Om du skulle være en av de nedsnødde som tror alle med muslimsk bakgrunn jobber for sharia, så kan jeg opplyse om at Masud og familien flyktet fra slikt og de har brukt sine liv i Norge på å kjempe for frihet, imot undertrykking og de har hjulpet andre. De er gode eksempler på hvordan man tilpasser seg det samfunnet man har flyttet til. Om du lar deg provosere av at innvandrere får innflytelse i Norge, så ikke glem at problemet med innvandring i hovedsak er dårlig integrering og lav deltagelse i arbeids- og samfunnsliv, problemet er IKKE for høy deltagelse og for god integrering.»

Helgheim påpeker at Masud Gharahkhani ikke ville vært hans kandidat til stortingspresident-jobben, men han gjenkjenner noen mekanismer som ha selv har opplevd.

–Jeg har selv opplevd å bli forhåndsdømt fordi jeg har uttalt meg kritisk til innvandring, men jeg mener at Masud opplever det mer. Han forhåndsdømmes bare fordi han er fra Iran.