Toppsjef med klar tale: – Det går for sakte

BARE BUSINESS (TV 2): Her er skipsreder Elisabeth Griegs råd til kvinner som ønsker lederjobber i næringslivet – og hennes råd til bedrifter for å få flere kvinnelige toppledere.

– Jeg er en feminist på min hals, og tåler ikke urettferdighet, sier Elisabeth Grieg, deleier i Grieg Group.

Rederfamilien Grieg har store virksomheter innen shipping og sjømat, og Elisabeth Grieg har i mange år vært en profilert pådriver for likestilling på toppnivået i næringslivet.

– Det er endring. Vi får stadig flere toppledere, men det går fremdeles for sakte, både i Norge og internasjonalt, sier hun i TV 2-programmet Bare business.

Brøkdel kvinner

For blant de 543 selskapene på Oslo Børs, har kun 20 kvinnelig administrerende direktør.

DNBs Kjerstin Braathen, Hydros Hilde Merete Aasheim og Schibsteds Kristin Skogen Lund er blant svært få som har nådd toppen. Blant statlig eide selskaper er det kommet en større andel kvinnelige toppsjefer de siste årene, som i Posten, Vy, Vinmonopolet og Statnett.

– I mange år har det vært snakk om at menn velger menn som likner dem selv. Er det fortsatt et preg av dette i næringslivet?

– Ja, det er vel egentlig bare å se seg rundt. Og det er klart at det kan føles som det tryggeste, når du kjenner deg selv igjen. Men da er det fare for et «ekkokammer», at alle snakker med samme stemme. Og da får du ikke til viktig endring, sier Grieg.

Klare råd

Og Elisabeth Grieg har klare råd til kvinner som ønsker en lederkarriere:

– Vær tydelig i jobben din om at du har lederambisjoner.

– Vær synlig. Vær til stede på arenaer der du kan bli sett.

– Bygg nettverk. Prøv å få gode mentorer rundt omkring.

– Ha mot til å plukke opp telefonen, eller sende en mail eller melding på LinkedIn for å spørre om råd.

Elisabeth Grieg er gjest i programmet Bare business. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Og sist, men ikke minst må kvinner passe på å gripe de sjansene som byr seg, mener Grieg:

– Mennesker kan se deg og hjelpe deg ved å åpne en dør. Men du må gå gjennom den døren selv.

– Trengs grep

I næringslivet trengs det fortsatt små og store grep for å bidra at flere kvinner blir sett, får gode karriereløp, og blir valgt til topp-posisjoner, mener Grieg.

– Holdninger og tydelige mål. Det som måles, blir det gjort noe med.

– Still krav til ledere. De må måles på at endring skjer i organisasjonen.

– Still også krav til leverandører. Skal man ha inn for eksempel advokater eller revisorer for et oppdrag, skal det ikke bare være en mannlig partner og en ung kvinnelig fullmektig. Still krav om at en kvinnelig partner skal være med.

Elisabeth Grieg mener at denne typen krav må stilles til alle deler av næringslivet.

– Den makten har vi, og den må vi bruke, sier hun.

Se hele intervjuet med Elisabeth Grieg i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller når som helst her på TV 2 Play.