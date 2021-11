Stor redningsaksjon på Kongsberg – mistanke om at person har gått gjennom isen

Det er satt i gang en større redningsaksjon på Kongsberg, etter at det er hørt rop om hjelp ved et vann.

I Kongsberg er det satt i gang en større redningsaksjon, etter at en melder har ringt inn til politiet og meldt om at det er hørt rop om hjelp ved et vann.

Politiet mottok henvendelsen klokken 11.18 fredag.

– Mulig en person har gått gjennom isen, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Det skal være i området like nedenfor Knutehytta at ropene er hørt.

Et redningshelikopter og en luftambulanse er på vei til stedet for å bistå i arbeidet.