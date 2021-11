Sukkerstrødde safranboller i langpanne

Les igjennom oppskriften før du begynner. Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok.

Tips 1: I god tid før baking del smøret i biter og legg på en tallerken slik at det blir mykt, ikke smeltet.

Tips 2: Støt safran i en morter sammen med litt av sukkeret, eller legg safran i melken og la stå og trekke farge i 20-30 minutter.

Dette trenger du:

½-1 g safran (kan sløyfes)

250 g mykt smør (ikke smeltet)

5 dl melk, gjerne H melk eller melk som tåles

125 g sukker

50 g gjær

1 ts kardemomme

Eventuelt ½ ts salt, valgfritt

Ca. 1 kg hvetemel (begynn med ca. 900 g)

1-2 egg til pensling

2-3 ss fint sukker til dryss

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i bakebollen, begynn med 900 g hvetemel. Fersk gjær smuldres i det tørre. Varm melken til fingervarm (ca. 30 grader). Tilsett væsken i melblandingen mens maskinen går. Elt i 10-12 minutter, tilsett eventuelt mel til passe konsistens. Deigen skal bli glatt og slippe bakebollen. Tilsett mykt smør, ca. 2 ss av gangen og elt deigen videre til alt smør er eltet inn og deigen slipper bakebollen, 8-10 minutter. Dekk til bakebollen og sett til heving i 50-60 minutter.

Dryss litt hvetemel på bakebordet. Ta deigen ut på bakebordet, elt lett sammen og trill til to tykke pølser. Del i jevnt store biter og trill til runde boller. Sett bollene på bakepapirkledd stekebrett/langpanne med litt avstand, men ikke mer enn at de eser sammen under etterhevingen. Dekk til med et klede og la etterheve til dobbel størrelse, 40-45 minutter.

Varm stekeovnen til 225 grader. Pensle bollene med 1-2 sammenpiskede egg og 1-2 ss vann, eller med smeltet smør og dryss med fint sukker. Stek på midterste rille i varm stekeovn 225 grader i 12-15 minutter. Avkjøl på rist.