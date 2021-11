Emil Iversen hadde startnummer én i Ruka. For trønderen endte åpningsrennet i en gedigen nedtur. Han var slått med over ti sekunder av prologvinner Aleksandr Terentjev, og det ble raskt klart at det ikke ville holde til plass i utslagsrundene.

Iversen forsvant gjennom pressesonen uten å snakke med noen.

TV 2-ekspert Petter Northug sitter igjen med flere spørsmål enn svar.

– Jeg hadde håpet at han skulle si noe til media, men han sa ikke noe. Det var uansett for dårlig. Han har ofte prestert bra i Ruka og i klassisk sprint, så jeg er veldig overrasket over at han ryker. Det er den desidert største overraskelsen i dag, sier Northug.

– Hva tror du er grunnen til at han ble nummer 49?

– Det er vanskelig å spekulere. Det kan være både ski, kropp og tidlig startnummer. Det var tett. Hvis man ikke er påskrudd på start taper man de sekundene som trengs for å gå videre i en verdenscup-prolog, konstaterer Northug.

Frøs på pungen: – Ikke bruk mine tips!

Sprint-konkurranser i OL går i fri teknikk. Konsekvensene av prolog-exiten trenger derfor ikke å bli dramatiske for Iversen.

– I det lange løp kan det faktisk være positivt. De gangene jeg gjorde dårlige sprinter kunne jeg bli fandenivoldsk og heve meg til dagen etterpå. Jeg kjenner Iversen såpass godt at når han står på startstreken på 15 klassisk er det en revansjelysten og giret utøver. Dette resultatet kan gjøre at han går enda fortere i morgen, sier Northug.