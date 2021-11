Britisk ekspert om flystans: – Det forsinker bare spredningen

EU anbefaler midlertidig stans av flyvninger fra deler av Afrika for å stoppe spredning av den nye varianten. Ifølge Sky News mener ekspert at varianten allerede har spredt seg til Storbritannia.

Saken oppdateres.

Den nye virusvarianten B.1.1.529, som har spredt raskt i Sør-Afrika, skaper bekymring for smittesituasjonen globalt.

EU har anbefalt flystans fra seks afrikanske land for at hindre at varianten sprer seg til andre deler av verden. Tyskland og England har allerede innført tiltaket, mens Norge er i tenkeboksen.

Den britiske professoren James Naismith stiller spørsmål ved hvor effektivt det egentlig er å nedlegge et flyforbud fra det sørlige afrika.

– Hvis den sprer seg raskere, så vil den komme hit. Et reiseforbud vil bare forsinke ankomsten. All lærdom fra alle varianter vi har sett så langt tilsier at den vil komme hit til slutt uansett, sier Naismith til BBC.

Ifølge Sky News mister eksperter at varianten allerede har spredt seg til Storbritannia.

Vurderer tiltak

Også i Norge vurderes det tiltak mot den nye varianten.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive, sier fagdirektør Frode Forland i FHI i en pressemelding.

EU har anbefalt flystans fra seks land i Afrika på grunn av den nye virusvarianten som ble oppdaget i Botswana. Reiseforbud gjelder for landene Sør-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibia og Swaziland. Tyskland og Storbritannia har allerede tatt dette til følge.

– Det er også for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge, sier Forland.