Vil ha strengere nasjonale tiltak etter varsel om ny virusvariant

EU har anbefalt flystans fra seks land i Afrika på grunn av den nye virusvarianten som ble oppdaget i Botswana. Reiseforbud gjelder for landene Sør-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibia og Swaziland. Tyskland og Storbritannia har allerede tatt dette til følge.

Flere forskere advarer nå om at varianten har en usedvanlig høy mutasjonsevne og at den kan trenge gjennom kroppens oppbygde immunforsvar.

Lørenskog kommune er en av flere kommuner i Norge som opplever et økende smittetrykk. Her er det 1219 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, og det er registrert 521 koronatilfeller de siste 14 dagene.

Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sier hun tar det for gitt at nasjonale myndigheter nå vurderer tiltak for å begrense importsmitte, blant annet gjennom innreiseforbud, i denne situasjonen.

Hun er særlig usikker på hvor godt rustet den lokale helsetjenesten om den nye varianten skulle nå Norge.

– Lørenskogs lokale helsetjenester er under press, og om vi er rustet til å håndtere den nye varianten avhenger av hvor smittsom og hvor farlig den er, samt hvor godt vaksinen funker mot varianten, sier hun til TV 2.

Forventer nasjonale tiltak

Vestby kommune opplever også et høyt smittetrykk for tiden.

Tom Anders Ludvigsen (Ap) sier at han som ordfører forventer at det kommer nasjonale tiltak om alvorlighetsgraden er høy nok.

HØYT SMITTETRYKK: Ordfører Tom Anders Ludvigsen sier kommunestyret diskuterer kommunens smittesituasjon hver dag. Foto: Vestby kommune

Han forteller at han lenge har vært kritisk regjeringenes håndtering av innreise og begrensing av importsmitte.

– Ønsker du at innreiseforbud vurderes?

– Er alvorlighetsgraden til den nye varianten høy nok, skal nasjonale tiltak på banen, svarer han.

– Det er ikke en dag uten at vi diskuterer hva i all verden som skjer nå. Jeg pleier vanligvis å være en glad-gutt, men det er ikke noe kjekt med dagens smittesituasjon.

Tromsøs varaordfører, Marlene Berntsen Bråthen (Sp), er enig i at det er nasjonale helsemyndigheter som må overvåke og vurdere den nye virusmutasjonen.

– Nasjonale helsemyndigheter må vurdere om det skal innføres innreiseforbud eller ikke, men om smitten øker i Europa må de jo vurdere å stenge grensene.

Rogaland ønsker ikke nasjonale tiltak

Konstituert fylkeslege Andres Neset i Rogaland mener nasjonale helsemyndigheter må vie den nye virusvarianten oppmerksomhet.

– Det er foreløpig mye som er uklart, men vi har en forventning til, og vet for så vidt, at det blir en gjort en kontinuerlig kunnskaps-overvåkning. Det er jo nok grunnlag for å si at smittefrekvensen er høyere med denne varianten, men ikke nok grunnlag til å fastslå hvor farlig den er.

Han erfarer ikke at kommunene i distriktet hans ønsker nasjonale tiltak.

– Det som er en tydelig tilbakemelding fra flere av kommunene er at de trenger klarere retningslinjer på hvilket tiltaksnivå de skal legge seg på, og hvordan tiltakene skal utformes. Vi ser at de ønsker tydeligere kommunikasjon og føringer fra nasjonale myndigheter.

I en pressemelding sier Fagdirektør Frode Forland i FHI at det er grunn til å følge nøye med på den nye virusvarianten, men at det er for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge.