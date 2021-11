Conte: – Nivået på Tottenham er ikke så høyt

Tottenham gikk på et svært pinlig tap mot det slovenske laget NS Mura torsdag kveld, noe som også ble den italienske trenerens første tap som Tottenham-manager.

UTLIGNET: Harry Kane utlignet for Tottenham, men laget fra nord-London måtte til slutt se seg slått. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC

Mot Mura stilte Antonio Conte tilnærmet fullt lag, men det var slovenerne som overrasket med å ta ledelsen etter elleve minutter. Tomi Horvat leverte en god soloprestasjon før han plasserte ballen i vinkelen.

I andre omgang utlignet Harry Kane etter å ha vært alene med keeper, men med kampens siste spark på ballen sikret Amadej Marosa 2-1 og Mura-seier.

Antonio Conte har fått jobben med å føre Tottenham tilbake til toppen av engelsk fotball, etter at Nuno Espirito Santo fikk sparken for tre uker siden. På pressekonferansen etter kampen forteller italieneren at jobben slett ikke er så enkel som han kanskje så for seg:

– Jeg må helt ærlig fortelle at etter tre og en halv uke begynner jeg å forstå situasjonen, og det er ingen enkel situasjon. Det er ikke enkelt fordi på dette tidspunktet er ikke nivået til Tottenham så høyt.

ENGASJERT: Conte var som alltid engasjert på sidelinjen, men til ingen nytte. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC

Han innrømmer at det er en lang vei opp for Tottenham til de beste lagene i Premier League, men samtidig at han er forberedt på å ta jobben med å føre de tilbake til det gode selskap:

– Det er et stort gap til topplagene i England. Men vi må ikke være redde for det. Jeg er her for å jobbe med situasjonen og forbedre den. Jeg vet at for øyeblikket må vi ha tålmodighet, tid og jeg er her fordi jeg vet det er problemer som må løses.

OPPGITT: Dele Alli satte seg ned på gressmatten etter at dommeren hadde blåst i fløyta for siste gang, og tapet var et faktum. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC

Han peker spesielt på at laget han har til disposisjon ikke har nok kvalitet, og at det må forbedres:

– Etter tre og en halv uke er jeg klar for å fortsette, men samtidig må jeg være ærlig og si at vi har en stor jobb foran oss med å forbedre kvaliteten på troppen.

Han er samtidig klar på at det ikke bare er hokus pokus, og at han ikke kan trylle frem resultater.

– Hvis noen tror at «en ny trener har kommet, og Conte har vunnet før, derfor er han en magiker», så sier jeg at den eneste magien jeg kan gjøre er å jobbe. Å jobbe med å forbedre oss, å implementere mine metoder, mine ideer om fotball. Men vi må forstå at vi trenger tid.

– Jeg er ingen tryllekunstner, forklarer Conte.