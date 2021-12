Fortviler: – Vi kan ikke stå i dette

Høye smittetall med covid-19 gir travle dager for smittesporingsteamene. Samtidig krever omikron-varianten mer omfattende smittesporingsarbeid, fordi mistanke om den gjør at reglene for nærkontakter blir strengere.

Det gjør smittesporingen mer arbeidskrevende, og skaper utfordringer med å hente inn tilstrekkelig bemanning i smittesporingsteamene.

– Vi kan ikke stå i denne situasjonen lenge. Den her måten å løse det på vil bare fungere i en kort overgangsperiode. Det er ikke lenge man kan håndtere det på denne måten, så lenge det er et åpent samfunn og folk har store tilstelninger.

Det sier bydelsoverlege i Vestre Aker og medisinsk ansvarlig i smitteteam vest, Jorunn Thaulow, til TV 2.

Hun legger til at hun håper det kan hjelpe situasjonen med den tiltakene regjeringene la frem torsdag kveld. De strengeste tiltakene ble innført i Oslo og omegn. Her ble det påbud om munnbind og hjemmekontor, samt antallsbegrensninger på private arrangementer, registreringsplikt for serveringssteder og arrangører, og krav om bordservering av alkohol.

Kaller inn personell

Thaulow forteller at bemanningskabalen er utfordrende å få til å gå opp, spesielt i etterkant av utbruddet på et utested på Aker brygge i Oslo.

60 personer har fått påvist koronasmitte etter selskapet Scatec sitt julebord med 120 deltakere, og det har blitt bekreftet tilfeller av omikronsmitte.

– Nå kaller vi inn alt tilgjengelig personell som vi kan bruke. Ekstravakter og folk som har mindre stillinger blir bedt om å jobbe mer - og doble vakter, for å ha nok folk til å få kontroll på omikronsmitten. Vi jobber samtidig med ulike strategier for å effektivisere arbeidet vårt, sier hun.

UHOLDBART: Medisinsk ansvarlig i smitteteamet for Oslo vest, Jorunn Thaulow, mener dagens situasjon for smittesporingen bare er holdbar i en kort periode. Foto: Goran Jorganovic / TV 2

Likevel er det ikke nok personell å ta av, og det har ifølge Thaulow ført til at de ikke har hatt kapasitet til å ringe alle smittede på vanlig måte. I stedet har smittesporingsteamene begynt med SMS-utsendelse.

– Det er veldig krevende å få inn nok folk, og vi har samtidig blitt bedt om å doble hastigheten på vaksineringen. Det er kamp om personell til begge disse viktige oppgavene, så det blir en utfordring for veldig mange. Det er ikke bare å hanke inn nye ansatte på kort varsel.

– Fullt kjør

HEKTISK: Anders Kjærmann Jensen forteller at det blir noen overtidstimer som smittesporer for tiden. Foto: Privat

Anders Kjærmann Jensen (41) er en av smittesporerne i smitteteamet i Oslo vest. Han forteller om lange arbeidsdager for tiden.

– Det ble en overgang fra ren beredskap til fullt kjør. Det er hektisk, sier Jensen til TV 2.

– Men smittesporingen har gått opp og ned i intensitet og smittetrykk tidligere også, så vi var godt forberedt, fastslår han.

Likevel er Jensen enig med Thaulow i at dagens bemanningssituasjon ikke er holdbar over lengre tid.

– Alle har blitt spurt om å jobbe overtid fremover, men så må man samtidig passe på seg selv også. Vi kjenner jo at her trengs det en innsats av alle i smittesporingsteamet.

Jensen forteller at menneskene han ringer til stort sett er samarbeidsvillige og viser forståelse for situasjonen.

Permitterte seg selv

Til vanlig er Jensen medeier og driver av en bar på Youngstorget. I november 2020 måtte han imidlertid permittere seg selv som følge av smittevernrestriksjonene som gjorde det vanskelig å drive bar.

– Det var ikke gøy i det hele tatt. Å bli fratatt driftsgrunnlaget sitt på 12 timers varsel unner jeg ingen, sier han.

I mars startet han derfor som smittesporer, og fikk en bratt læringskurve i en periode med høye smittetall. Han forteller at det i ettertid har vært roligere perioder, før det nå er travle dager på jobb igjen.

– De kommende ukene blir hektiske. Det er ikke vanskelig å se.

Vanskelig å si nei

Thaulow forteller at hun har forståelse for at det er krevende arbeidsdager for smittesporerne.

– Det er veldig viktig at vi tar vare på de ansatte i denne situasjonen. De kan fort ende opp med å jobbe non-stop uten pauser og langt utover natta fordi de vil hjelpe til, sier hun.

Hun tror det kan oppleves som vanskelig å sette grenser for egen jobbing.

– Da er det viktig at vi som overordnet går inn og regulerer det, og heller ikke godtar for mye overtid på samme person.