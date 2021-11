Madonna (63) delte lettkledde bilder – ble fjernet av Instagram

GOD KVELD NORGE (TV2): Madonna reagerer på at Instagram fjernet bildene hennes, uten advarsel.

– Jeg reposter bildene som Instagram fjernet uten advarsel eller beskjed. Grunnen de oppga til managementet mitt, som ikke håndterer kontoen min, var at en liten del av brystvorten min ble eksponert, skriver Madonna på Instagram.

Videre uttrykker hun frustrasjon over at vi fortsatt lever i en kultur som lar hver del av kvinnekroppen vises, bortsett fra brystvortene.

Flere tiår med sensur

– Som om det er den eneste delen av en kvinnes anatomi som kan seksualiseres. Brystvorten som gir næring til babyen! skriver Madonna.

Videre skriver hun, spørrende, om ikke en manns brystvorte også kan oppleves som erotisk.

– Og hva med en kvinnes rumpe, som aldri blir sensurert noe sted. Takk for at jeg har klart å opprettholde fornuften min gjennom fire tiår med sensur, sexisme, alderisme og kvinnehat, skriver Madonna.

– Perfekt timet med løgnene vi har blitt oppdratt til å tro om pilgrimene som fredelig brøt brød med indianerne da de landet på Plymouth Rock! Gud velsigne Amerika, skriver hun videre.

Fansen reagerer

Mens mange fans hyller superstjernen for å dele dette, er det også flere som reagerer og mener bildene hennes er for seksualiserte.

– Det handler om kontekst. Nå ble måten du satte opp den eksponerte brystvorten på seksualisert. Det er veldig ulikt fra en mor som mater barnet sitt. Men du visste det, og gjorde det for å få oppmerksomhet, er det en som skriver.

– De har prøvd siden begynnelsen å slå deg ned, uten å være klar over at det ender opp med å gjøre deg sterkere og sterkere! Du hever deg over alt, min kjærlighet, er det en annen som skriver.