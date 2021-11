Smitten øker – samtidig eksploderer salget av selvtester

Onsdag anbefalte Helsedirektoratet hyppigere bruk av selvtester for covid-19. Hos nettapoteket Apotera.no har de i november merket en eksplodering i salget.

Administrerende direktør Patrick Hjetland opplyser at de allerede før måneden er over, har solgt fire ganger så mange selvtester som i oktober.

Han forteller til TV 2 at de i november har solgt over 10.000 selvtester.

– Vi ser at salget av selvtester har økt i takt med smitten, og det har vel egentlig økt jevnt i hele november. Spesielt i storbyene har vi sett økning, sier Hjetland.

Økning på 500 prosent

I Oslo er salgsøkningen størst. Der har Apotera solgt over 500 prosent flere selvtester enn forrige måned. I Trondheim er økningen på over 300 prosent, mens den i Bergen er på 180 prosent.

Ifølge Hjetland har Apotera også har hatt god tilgang til selvtestene, og dermed ikke har stått i fare for å ikke få inn nok.

Han forteller at de også har sett en økning i salget av andre korona-relaterte varer.



– Vi har hatt en økning i salg av munnbind på 500 prosent i november kontra oktober, og merket det spesielt etter Raymond Johansen sin pressekonferanse på onsdag.

Der opplyste nemlig Johansen om at byrådet igjen oppfordret Oslo-folk til å bruke munnbind i enkelte situasjoer.

Oppfordrer til PCR-test i stedet for selvtest

Helsemyndighetene har i lengre tid oppfordret til å holde seg hjemme dersom man er syk, og bedt folk teste seg. Her er en PCR-test kjent for å være mest pålitelig, men mange har benyttet seg av selvtesting.

Espen Nakstad har tidligere sagt til TV 2 at helsemyndighetene ønsker at flere tester seg på teststasjon, slik at man unngå mørketall på testing. Offisielle PCR-tester ved testasjonene rundt om i landet havner i den nasjonale smittestatistikken.

Det har vært stilt spørsmål ved hvor sikre selvtestene er. I oktober poengterte professor ved universitetet i Bergen, Tore Elling Ulvestad, at selvtestene på apoteket er «relativt dårlige».

– Hvis du er uten symptomer, vil bare to av tre slå ut positivt. Det vil si at det er en høy andel av falske negative prøveresultater. Hvis du er smittet, men slår ut som falsk negativ, vil du oppføre deg som at du ikke er smittet. Da kan du gå rundt og smitte uten at du selv vet det, sier han til TV 2.

2970 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.970 koronasmittede i Norge.

Det er 544 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.375 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.919, så trenden er stigende.

Det er registrert 649 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 113 flere enn samme dag forrige uke, men 15 færre enn onsdag.Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 437 smittede per dag.