Ny virusvariant skaper bekymring i Norge: – Dette endrer spillereglene

Den nye virusvarianten B.1.1.529 ble først oppdaget i Botswana 11. november.

Forskere har advart om at varianten har en usedvanlig høy mutasjonsevne, sprer seg raskere og at den kan trenge gjennom kroppens oppbygde immunforsvar.

Dette skaper bekymring for smittesituasjonen verden over – også i Norge.

Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi, sier at det er flere egenskaper ved den nye varianten som skiller seg fra de tidligere.

– B.1.1.529. Det er bare å merke seg navnet. There is a new kid in town.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi, mener den nye varianten påvirker hvor god effekt vaksinene har. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

50 tilfeller

Ifølge The Guardian er foreløpig 50 tilfeller bekreftet i Sør-Afrika, Hong Kong og Botswana.

Ifølge Olsvik er to smittetilfeller så langt bekreftet i Hong-Kong. Historien om hvordan ett tilfelle ble til to, sier noe om hvor smittsom den nye varianten kan være.

– En person fra Sør-Afrika reiste til Hong Kong og bodde på hotellrom. Vedkommende smittet en annen person på naborommet gjennom ventilasjonsanlegget. At den nye varianten er mer smittsomt, er helt definitivt, sier Olsvik.

Det er ikke bare økt smittsomhet, som kjennetegner den.

– Den har 32 mutasjoner i genet som kode for spike-proteinet vi retter vaksinen mot. Det betyr at vaksinen ikke vil ha full effekt og at man vil bli lettere syk om man blir smittet selv om man er vaksinert. Derfor endrer denne varianten spillereglene litt, sier han.

Hvordan varianten påvirker graden av sykdom, mener Olsvik det foreløpig ikke er mulig å si så mye om.

– Er du bekymret?

– Vi skal vaksinere oss bort fra dette, men så har vi plutselig en vaksine som ikke er like effektiv. Samtidig hjelper det ikke å være bekymret. Det som hjelper, er kunnskap og tiltak, sier han.

– For tidlig

FHI sa i en pressemelding fredag at de følger nøye med å den nye varianten. De har foreløpig ikke nok informasjon til at de anbefaler nye tiltak.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

LITE KUNNSAP: Frode Forland, avdelingsdirektør i FHI, mener vi vet svært lite om den nye varianten. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

EU har anbefalt flystans fra seks land i Afrika på grunn av varianten. Reiseforbud gjelder for landene Sør-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibia og Swaziland.

Tyskland og Storbritannia har allerede tatt dette til følge, mens Norge fortsatt vurderer.

– Det er også for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge, sier Forland.

– Det kan bli vanskeligere

Foreløpige laboratoriefunn tyder også på at virusvarianten har spredt seg svært raskt i den sør-afrikanske provinsen Gauteng. Ifølge The Guardian kan varianten også være oppdaget i åtte andre provinser allerede.

Fredag ble det registrert 2465 smittetilfeller, som er en dobling fra det foregående døgnet.

– Grunnen til at man er bekymret er at varianten har blitt dominerende i Sør-Afrika i løpet av få uker, og har en del mutasjoner. Den kan utkonkurrere delta-varianten, fordi den er mer smittsom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Varianten er foreløpig ikke oppdaget i Norge eller Europa.

Usikker på om varianten påvirker vaksinen

Nakstad forteller at Helsedirektoratet følger nøye med, men at de ikke er like sikre på at den nye varianten reduserer effekten av vaksinene.

– Det er ikke sikkert at dette nye viruset vil endre vaksineeffekten, men det ser ut til at den er mer smittsom, sier han.

Dersom vaksinene får dårligere effekt, viser Nakstad til at det kan være mulig å endre vaksinene «ganske raskt» så de er tilpasset nye varianter.

– Hvor alvorlig er det at denne varianten sprer seg i så høyt tempo?

– Det kan bli vanskeligere å håndtere pandemien rundt om i verden enn det vi har sett. Får håpe det ikke har så mye å si for alvorlig sykdom og vaksineeffekt, men det er for tidlig å si. I løpet av to uker vil kanskje forskere i Sør-Afrika kunne si noe om vaksineeffekten.