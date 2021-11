Dette sier tilsynsrapporten etter knivangrepet på Nav

Arbeidstilsynet varslet tilsyn etter at en mann gikk til angrep med kniv på Nav Årstad i september. Dette er konklusjonen.

Det var mandag 20. september at en mann gikk til angrep med kniv under et brukermøte på Nav-kontoret ved Årstad i Bergen.

Marianne Amundsen (57) ble drept. Hennes kollega Ida Aulin (29) ble skadet i angrepet.

En 39 år gammel mann er siktet for drap og grov kroppsskade.

I etterkant av hendelsen varslet Arbeidstilsynet tilsyn.

I konklusjonen står det blant annet at «det ikke er gjennomført tilstrekkelige systematiske tiltak for å forebygge vold og trusler og ivaretasikkerheten for ansatte», skriver BT, som har fått innsyn i rapporten.

Arbeidstilsynet ber om tilbakemelding innen den 14. desember.