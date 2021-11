Norsk julereklame hylles verden over

Årets julereklame fra Posten roses opp i skyene for sin tolkning av julenissen som homofil.

«Vakker», «innflytelsesrik» og «progressiv» er bare noen av beskrivelsene engelske og amerikanske aviser har gitt Postens nye julereklame som viser julenissen som homofil.

Saken er omtalt av både The Guardian, NBC News, People Magazine, The Independent og Sky News, for å nevne noen.

NY TOLKNING: Kjærlighetshistorien om Harry og Julenissen, som fremstilles i årets julereklame for Posten, har rørt mennesker over hele verden. Foto: Posten

Med tittelen «When Harry Met Santa», inspirert av den populære kjærlighetsfilmen «When Harry Met Sally» fra 1989, møter seere mannen Harry som en julekveld møter julenissen og blir forelsket.

VENTETID: Harry venter hele året på julekvelden når han endelig kan se kjæresten sin julenissen igjen. Foto: Posten

De to møtes kun en gang i året, og for hvert flyktige besøk velger Harry nøye ut fine antrekk og sprayer seg med god parfyme i et forsøk på å imponere nissen.

Reklamefilmen viser hvordan en betatt Harry til slutt setter seg ned og skriver sitt eget julebrev til nissen hvor han skriver: «Alt jeg ønsker meg til jul er deg».

KJÆRESTER: Julenissen overrasker Harry på julekvelden etter å ha fått hjelp av postbudet til å levere pakkene i sleden. Foto: Posten

Den romantiske kortfilmen slutter med at julenissen får hjelp av postbudet til å levere alle pakkene sine, og endelig får tilbringe hele julekvelden sammen med kjæresten sin.

Nissens homofile forhold er en hyllest til 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge.

– Posten er en inkluderende arbeidsplass med stort mangfold, og vi vil gjerne feire 50-årsjubileet med denne fine kjærlighetshistorien, sier markedsdirektør Monica Solberg til LGBTQ Nation.



Her kan du se reklamen i sin helhet:



Den svenske forfatteren Mats Strandberg, som er gift med Johan Ehn, skuespilleren som spiller Harry, skrev stolt på Twitter: «Det er mannen min som kysser julenissen!»