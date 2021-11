Bekreftet: Ralf Rangnick blir ny Manchester United-manager

Øverst ser du vår spesialsending fra da det ble kjent at Rangnick var høyaktuell som United-manager

Ralf Rangnick. Foto: Carl Recine

Etter sparkingen av Ole Gunnar Solskjær for åte dager siden har det vært knyttet usikkerhet til hvem som vil ta over den ledige managerjobben. Navn som Mauricio Pochettino og Zinedine Zidane har vært linket til jobben, men nå er det altså klart at tyske Rangnick blir mannen som tar over.

Rangnick har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut sesongen. Nå venter de bare på arbeidstillatelse for tyskeren. Som meldt av flere medier, vil han fortsette på konsulentbasis for United i to år fra sommeren av.

– Troppen er full av talent, med en fin balanse mellom ungdom og erfaring. Jeg skal gjøre alt jeg kan de neste seks månedene for å hjelpe disse spillerne å nå sitt potensial individuelt og, aller viktigst, som et lag, sier en begeistret Rangnick til klubbens hjemmeside.

Lang trenerkarriere

Rangnick har en lang trenerkarriere i Tyskland, som strekker seg tilbake til 1983. Han har trent klubber som Hoffenheim, Schalke, og sist trente han RB Leipzig i 2018-2019 sesongen. Rangnick var også mannen som ledet RB Leipzig opp fra fjerde nivå i Tyskland til Bundesliga.

63-åringen kommer fra jobben som sportssjef i den russiske klubben Lokomotiv Moskva, en stilling han kun har hatt siden juli 2021. Nå forlater han altså Russland for å fortsette managerkarrieren på Old Trafford.

Tyskeren er kjent for å være blant pionerene av såkalt «gegenpress», en spillestil der det er stort fokus på å presse hardt for å vinne ballen tilbake raskt etter et balltap, i motsetning til å falle tilbake og etablere seg i forsvar.