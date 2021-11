Irak henter hjem 600 migranter fra Hviterussland

Irak sender to fly for å hente hjem mer enn 600 irakere som er strandet ved grensa mellom Hviterussland og Polen, opplyser landets samferdselsdepartement.

Hundrevis av irakere, de fleste av dem kurdere, kom forrige uke hjem frivillig med fly fra Hviterussland, der tusenvis av migranter og flyktninger har samlet seg ved grensa, i håp om å ta seg inn i EU. Der har de blitt sittende i iskalde temperaturer.

Talsperson Ahmed al-Saha i det irakiske utenriksdepartementet opplyser at 617 skal hentes hjem. Det første flyet landet i Arbil, kurdernes hovedstad, etter midnatt, får nyhetsbyrået AFP opplyst.

Drømte om et nytt liv

Til sammen 431 irakere ble fløyet hjem fra Hviterussland 18. november, og flere var misfornøyde. Mange av dem fortalte at de hadde brukt sparepenger, solgt verdisaker og også tatt opp lån for å ta seg ut av økonomisk uføre i Irak og starte et nytt liv i EU. Så langt kom de ikke.

Vesten anklager Hviterussland for å ha lokket til seg folk med falske lovnader om at de kunne ta seg inn i nabolandene Polen og Litauen, som begge er med i EU. Hviterussland avviser anklagene og kritiserer EU for å ikke ha tatt imot migrantene.

Minst 13 døde

Ifølge Human Rights Watch (HRW) har minst 13 mennesker dødd i grenseområdet.

HRW anklager polsk grensepoliti for å presse migranter ut av landet, iblant med vold, selv om de ber om å få søke asyl. På hviterussisk side må migrantene angivelig tåle voldsbruk, umenneskelig og ydmykende behandling fra grensepolitiet.

– Selv om Hviterussland konstruerte denne situasjonen, helt uten hensyn til de menneskelige konsekvensene, deler Polen ansvaret for den voldsomme lidelsen i grenseområdet, het det fra Lydia Gall, som jobber for HRW i Europa og Sentral-Asia, i en rapport denne uka.

(©NTB)