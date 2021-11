Mutasjonen skaper stor bekymring blant forskerne

En ny variant av koronaviruset spres raskt blant unge i Sør-Afrika. Forskerne slår alarm, og frykter at denne mutasjonen kan være en alvorlig trussel mot bekjempelsen av pandemien.

Dette informerte helseminister Joe Phaahla om på en pressekonferanse torsdag.

Tilfellene er mange, og de sprer seg raskt blant unge i landets mest befolkede område Gauteng, dette skriver nyhetsbyrået AP. Phaahla beskriver økningen i antall tilfeller de siste dagene som dramatisk.

– De siste dagene har det vært en eksponentiell økning, sa han.

Oppdaget flere steder i verden

Forskerne overvåker varianten for å finne ut om den utvikler seg til å bli mer dødelig eller til å spre seg raskere, men dette tar tid. Det er ennå usikkert hvor mange av tilfellene som skyldes den nye mutasjonen, men helseministeren uttalte likevel at varianten står for det høye antallet smittede.

Virusvarianten går under navnet B.1.1.529, og har til nå blitt oppdaget hos reisende fra Sør-Afrika i Botswana og Hong Kong.

WHO skal holde et møte fredag, hvor de kommer til å adressere hvorvidt den nyoppdagede mutanten skal få et navn fra det greske alfabetet.

Sperrer grensen

England uttrykket torsdag bekymring for den nyoppdagede mutasjonen, og ifølge The Guardian sperrer de nå grensen for fly fra regionen mens det forskes på alvorlighetsgraden.

Fly fra Sør-Afrika kommer til å bli utestengt fra landet, og seks land havner på Englands rødeliste etter at forskere slo alarm om at dette kan være den mest alvorlige koronavarianten som hittil er oppdaget.

Flere hundre mennesker som nylig har ankommet England fra Sør-Afrika kommer til å oppsøkes og tilbudt tester i et forsøk på å unngå spredning av mutasjonen.