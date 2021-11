Drøyt fem års fengsel for to polakker i Osen- og Slengesol-sakene

To polske menn er dømt til fengsel i 5 år og åtte måneder og 5 år og fire måneder for grovt ran av Petter Slengesol og Reidar Osen. De to bergenserne er skuffet og mener straffen er «latterlig».

To polske menn er i Gulating lagmannsrett dømt til for grovt ran av Petter Slengesol og Reidar Osen. Dermed ser det ut til at det er satt en sluttstrek i en av norges mest omtalte krimsaker de siste årene.

Den ene ble dømt for grovt ran av Osen og Slengesol, etter først å ha blitt dømt kun for Slengesol-ranet i tingretten.

Den andre har trukker anken og dommen fra tingrettenpå fem år og fire måneder er dermed rettskraftig.

– Latterlig lav straff

– Dette er en for lav straff for så grov kriminalitet. Hvorfor er de ikke dømt for frihetsberøvelse og organisert kriminalitet. Det er jo nå bevist at de opererte som en kriminell gruppe, sier Reidar Osen til TV 2 etter at han er gjort kjent med dommen.

Fra påtalesiden er det flere ganger gitt uttrykk for at straffen totalt sett vil bli den samme, selv om man ikke dømmes for nevnte tiltalepunkt.

– Er dette siste kapitel i saken for din del?

– Det tror jeg det er, sier Reidar Osen.

Også Petter Slengesol er nådeløs i sin kritikk når det gjelder tiltalen og straffenivået:

– Latterlig lav straff for så grov kriminalitet, sier Slengesol som er glad det hele nå er over.

– Det er byrde som har pågått i seks år og det er deilig å avslutte dette, sier Petter Slengesol.

Uheldig signal

Slengesol er i likhet med Reidar Osen skuffet over at de to ikke ble dømt for frihetsberøvelse og organisert kriminalitet.

– Dette sender et uheldig signal til andre utenlandske kriminelle, mener både Reidar Osen og Petter Slengesol.

Slengesol forventer at norske myndigheter reagerer på det som har kommet frem i saken.

– Jeg håper disse personene nektes innreise til Norge i fremtiden, sier Slengesol.

Kronglete vei

Det har vært en lang og kronglete vei for de to voldsofrene Reidar Osen og Petter Slengesol. De har kjempet på to fronter - både mot de voldelige kidnapperne og for at politiet skulle etterforske og prioritere sakene.

Det var statsadvokat Ellen Cathrine Greve som i januar 2019 krevde at bergenspolitiet gjenopptok etterforskningen av Osen-saken etter at både Osen-saken og Slengesol-saken var lagt bort.

Dette grepet førte til at politiet nedsatte en ny etterforskningsgruppe, som samme året kom på sporet av to polske statsborgere. De ble tiltalt og dømt til fengsel i desember 2020.

Ble dømt i tingretten

Høsten 2020 møtte de to tiltalte polakkene i Bergen tingrett.

OSEN-OVERFALLET: Rettstegner har forestilt seg hvordan det så ut da Reidar Osen ble truet og mishandlet inne i sin egen bil Foto: Tegning: Lars Slettebø

Den eldste ble dømt til fem år og fire måneder i fengsel for ran av både Petter Slengesol og kunsthandler og millionær Reidar Osen. Vedkommende nektet å ha stått bak overfallet på Osen, og anket saken fordi han påstå at Osen selv sto bak. Men senere trakk han anken tilbake og godtok dermed skyldspørsmålet. Han har anket straffutmålingen.

Den fem år yngre polakken ble frikjent i Osen-saken, men dømt til fengsel i to år og seks måneder for grovt ran av Petter Slengesol.

TINGRETTEN: Petter Slengesol og Reidar Osen har vært igjennom to fulle rettsrunder. Her fra tingretten hvor to polske menn ble dømt for grovt ran. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nå går Greve inn og blir aktor i saken som trolig kommer opp for lagmannsretten høsten 2021.

Kidnappet og mishandlet

For seks år siden ble to personer utsatt for brutal kidnapping, grov vold og mishandling i Bergen.

Den første hendelsen skjedde en februarkveld i 2015, da 28 år gamle Petter Slengesol ble bortført i sin egen varebil.

Flere menn med finlandshetter tar tak i ham, og de neste timene blir han bortført og mishandlet på det groveste

SLENGESOL-OVERFALLET: Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol blir behandlet i bilen sin Foto: Tegning: Lars Slettebø

I desember - ni måneder senere skjer det samme med Reidar Osen - en kjent gallerist og bypersonlighet i Bergen.

Dømt i oktober

En tredje mann ble i oktober dømt for ranene av Osen og Slengesol

AKUTTMOTTAKET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande. Begge endte hit, ved akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mannen (38), som er storebror til den yngste polakken (33), ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for ranene av Reidar Osen og Petter Slengesol.

Rumenere

Det kom frem i lagmannsretten at på spørsmål i avhøret av den tredje polakken som nettopp ble dømt i tingretten, forsnakket han seg og fortalte at de tre pollakkene hadde fått opplysningene fra rumenere i Bergen, forklarer Osen.

Det betyr ifølge Osen at han har hatt rett i sine antagelser om at rumenere må ha vært de som har gitt de tre dømt polakkene informasjon om at Osen hadde verdier og var velbemidlet.