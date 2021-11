Suksesstreneren om fremtiden: – Det sier seg selv at det frister

Med 2-0-seieren over CSKA Sofia torsdag kveld sikret Bodø/Glimt seg spill i Conference League også etter nyttår.

– Det er en ekstrem gulrot å vite at vi kanskje i februar eller mars – eller begge deler – kan få kamper som betyr noe. Det er utrolig viktig for spillergruppen og klubben, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Det gjør preseason totalt annerledes enn det Bodø/Glimt noen gang har hatt før. Det tror jeg blir en fantastisk inngang inn mot 2022, fortsetter Knutsen.

– Og du blir selvfølgelig med på det eventyret?

– Jeg regnet med at den kom, svarer Knutsen på TV 2s spørsmål.

– Det sier seg selv at det frister å være med på reisen i 2022, men den avgjørelsen tar vi når tiden er inne, sier Knutsen.

Knutsen har vært koblet til Rosenborg, og han var også nevnt i forbindelse med managerjobben i Norwich, som endte opp med å ansette Dean Smith.

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt leder Conference League-gruppen ett poeng foran Roma når én kamp gjenstår. Vinneren av gruppen går rett til sluttspill, mens laget på andreplass skal ut i omspill for en plass i åttedelsfinalen.

Like etter kampen sa Knutsen følgende til Viaplay om fremtiden på Aspmyra:

– Det er fantastisk å være her for det er så mange folk som drar i samme retning. Og så er det jo av og til sånn at man må gjøre sine egne refleksjoner. Tenke gjennom ting og tang, og ta et valg som er riktig, først og fremst for meg selv og dem rundt meg. Men det kommer når det kommer.

Knutsen innrømmet også overfor Viaplay at han hadde satt en frist for når betenkningstiden er over.

– Jeg har noen frister, men det holder jeg for meg selv, sier han.

– Jeg er som sagt veldig happy med situasjonen her jeg er, og så skal jeg være tydelig utad når tiden er inne, sier Knutsen.