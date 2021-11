Slik gikk TV-heltene fra «Grorud Underdogs» fra verst til nesten best

På TV 2 Play: Se samtlige åtte episoder av« Grorud Underdogs»!



Vi skrur tida tilbake til den siste uka i august.

Det skal vise seg å bli seks helt spesielle dager i Groruds historie.

25. august taper Grorud sin fjerde strake kamp. Tabellen er dyster lesning: Grorud er tabelljumbo og har fem poeng opp til trygg plass.

27. august går Grorud ut med at de har blitt enige om å avslutte samarbeidet med treneren Axel Bergo. I stedet rykker det som den gang var Bergos assistenttrener, Johan Gjønnes Nilsen, opp som Groruds hovedtrener ut sesongen.

SATSER UNGT: Grorud har de siste årene satset svært ungt. Derfor nølte klubben aldri med å gi 27 år gamle Johan Gjønnes Nilsen sjansen som klubbens hovedtrener i sommer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

27 år gamle Gjønnes Nilsen får ansvaret for virkelighetens Grorud Underdogs. Sjeldent har navnet som etter hvert fester seg til Grorud-spillerne passet bedre.

– Om jeg var i tvil eller ikke... Vi hadde jo tapt fire av de fem siste kampene, og visste at vi snart måtte vinne. At vi kom til å vinne etter hvert, det var jeg ikke i tvil om. Men jeg var nok i tvil om vi kom til å begynne å vinne raskt nok, sier Johan Gjønnes Nilsen.

28. august ser det ut til at Gjønnes Nilsen skal få en fryktelig start på trenerkarrieren. Etter 75 minutter går Sandnes Ulf opp til 2-0 hjemme mot Grorud, men så våkner storscorer Oscar Aga til live. Han reduserer først en gang. På overtid gjør han 2-2. Og langt, langt på overtid gjør han like greit 3-2.

Jubelen i garderoben er selvsagt enorm. Håpet er for alvor tent.

Bare dager senere, 31. august, rulles «Grorud Underdogs» ut på TV 2. De unike historiene fra fotballgarderoben i Groruddalen rører store deler av fotball-Norge.

Plutselig er det langt flere enn den innerste kjerne som følger med på Grorud-gjengen.

– Jeg tror egentlig fleste her hadde troa på det skulle gå fint, og det er kanskje den største forskjellen på oss og andre, sier Glenn André Harviken.

Tror vennskapene er suksessfaktor

Likevel skal de neste ukene gi nedtur på nedtur.

I tur og orden taper de mot Stjørdals-Blink, Aalesund, Sogndal og KFUM Oslo. Fire strake tap gjør Grorud igjen til soleklar tabelljumbo. Med ti kamper igjen ser oppgaven mer håpløs ut enn noen gang.

Med 30 poeng igjen å spille om er det fem poeng opp til trygg plass – og det for et lag som har tapt ti av de elleve siste kampene.

Likevel er det et eller annet som har endret seg i Grorud-gjengen.

– Da Johan kom inn, fikk vi en helt annen glød i laget. Det var ny energi og vi fikk samlet troppene. Vi fant på en måte tilbake til der vi var i fjor, sier kaptein Preben Mankowitz.

For selv om Grorud tapte kamp etter kamp, så hadde noe skjedd.

– Med Johan ble det gøy å spille fotball igjen. Vi visste at han hadde troen på oss som satt i garderoben. Det gjorde at vi igjen fikk en helt annen selvtillit, sier Glenn André Harviken.

Han mener klubben på mange måter fant tilbake til det som framsto som klubbens store styrke i TV-serien «Grorud Underdogs».

– Jeg tror vi forsto hvem vi egentlig var på et tidspunkt der. Det er mange lag som har bedre enkeltspillere enn oss jevnt over, men når vi har god selvtillit, så vinner vi fotballkamper, sier Harviken og begrunner det videre:

– Jeg tror det kom tydelig fram i TV-serien at dette er en klubb som tar vare på alle på en helt annen måte enn det jeg har vært vant til i tidligere klubber – eller hørt rykter om fra andre klubber. Jeg tror det er veldig unikt, sier han.

Stjernespillere ville bli i klubben

Preben Mankowitz, som har vært Grorud-kaptein i år, tror mange andre klubber ville sviktet om de var i Groruds posisjon.

– Fra serien i fjor, så ser du at det er mye ungt og mye galskap. De tenker ikke konsekvenser. Det tror jeg er en fordel for oss. De driter på en måte i konsekvensene. Selv når vi har tapt fire kamper på rad, så blir det ikke den kranglingen som jeg tror det ville blitt i mange andre klubber, sier han.

To eksempler på samholdet i Grorud, finner du blant annet hos klubbens to nøkkelspillere.

Allerede er det klart at Christos Zafeiris har skrevet under for Haugesund. Ligaens toppscorer, Oscar Aga, har på sin side skrevet under for svenske Elfsborg. Men begge ønsket å vente til i januar med å skifte klubb.

– Det handler litt om at jeg vil fullføre sesongen med stil. Jeg vil bidra til å holde klubben i OBOS-ligaen og gi noe tilbake til klubben som har gitt meg tillit, sier Oscar Aga.

Det samme sier Zafeiris.

– Denne klubben har gitt meg sjansen. Alt fra spillere til støtteapparat og alle rundt i klubben har tatt meg godt imot. Det vil jeg gi noe tilbake til, sier han.

17-åringens talent ble plukket opp av Premier League-klubb

Kan passere HamKam siste ti

Nå gjenstår én oppgave for Grorud for både Zafeiris og Aga. På mange måter skal Grorud ut i sitt første oppgjør på flere år der det ikke virkelig er noe som står på spill.

Plassen er endelig berget før siste runde.

Men én skalp kan faktisk Grorud sikre seg i siste serierunde.

Med seier over serieleder HamKam lørdag, vil Grorud faktisk ha vært det laget i 1. divisjon som har tatt flest poeng av samtlige lag i divisjonen de siste ti kampene.

– Det sier meg at vi skal slå HamKam. Vi skal gjøre alt vi kan for å slå dem, sier Preben Mankowitz.

FRA DÅRLIGST TIL NEST BEST: Glenn André Harviken, Christos Zafeiris, Oscar Aga og Preben Mankowitz har vært med på en ellevill snuoperasjon med Grorud i år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Selv om Grorud egentlig har hjemmekamp, skal kampen spilles på Mjøndalens hjemmebane. Det skyldtes at Grorud ikke har gode nok lysforhold – nok et eksempel på at kallenavnet «Grorud Underdogs» passer godt.

– Det aller beste hadde jeg vært å få vekk underdog-stempelet og kommet seg høyere på tabellen. Men vi vil nok fortsatt være underdogs på budsjett, på stadion og alt det der. Men på banen kan vi steppe opp, sier Mankowitz.

Denne uka ble 27 år gamle Johan Gjønnes Nilsen belønnet med en treårskontrakt som klubbens hovedtrener.



Han mener resultatene de siste ti kampene viser potensialet til Grorud.

– De siste ni kampene viser jo at alt er mulig, men jeg tror nok ikke vi skal legge lista der oppe neste sesong. Vi mister jo noen spillere, men vi skal få tak i noen nye og ikke minst skal vi utvikle gjengen som allerede er her. Så skal vi ta et enda lengre steg bort fra nedrykksstreken enn det vi har gjort i år, sier 27-åringen.