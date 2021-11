Glimt med ny Europa-triumf

Bodø/Glimt - CSKA Sofia 2-0

Bodø/Glimt går inn i siste kamp i Conference League på tabelltopp etter å ha slått CSKA Moskva 2-0 hjemme på Aspmyra torsdag kveld.

Sondre Brunstad Fet og Erik Botheim scoret målene for Bodø/Glimt.

– Det er veldig stort for en klubb som Bodø/Glimt å prestere såpass godt på dette nivået, sier Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg til Viaplay.

Sikret topp to i gruppen

Glimt er sikret topp to i gruppen før bortekampen mot Zorya Lugansk 9. desember. Vinneren går rett til sluttspillet, mens laget på andreplass skal ut i omspill for en plass i sluttspillet.

Dermed blir det europacupspill for Bodø/Glimt også etter nyttår.

Roma, som vant 4-0 mot Zorya Lugansk torsdag kveld, er nummer to med ett poeng opp til Bodø/Glimt. Ved poenglikhet etter siste kamp er Bodø/Glimt foran på innbyrdes oppgjør.

– Det er kult. Det er fett, veldig fett. Nå skal vi bare kjøre på, sier Botheim til Viaplay.

– Hadde du sagt til meg før turneringen at vi hadde vært videre med én kamp igjen av gruppespillet, hadde jeg tatt den. Det er fantastisk, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

Fet med volleyscoring

Bodø/Glimt var det klart beste laget på Aspmyra, og allerede i tredje minutt burde Erik Botheim satt inn 1-0, men avslutningen gikk rett på målvakt.

Etter 25 minutters spill løsnet det skikkelig for Bodø/Glimt. Amal Pellegrino dro seg inn fra venstresiden og fant Sondre Brunstad Fet på løp. Den energiske midtbanespilleren satte ballen i mål på direkten til 1-0 for bodøværingene.

Bodø/Glimt hadde muligheter til å lede mer, men det sto 1-0 til pause.

CSKA Sofia var bedre med i begynnelsen av andre omgang, men uten at de klarte å sette vertene under et skikkelig press. I stedet var det Bodø/Glimt som avgjorde kampen med seks minutter igjen av ordinær tid. Ola Solbakken kom seg løs på høyrekanten og slo inn til Erik Botheim, som la på til 2-0 for Glimt.

Skadeoppdatering fra treneren

Et skår i gleden for Bodø/Glimt var at Fredrik André Bjørkan måtte kaste inn håndkleet på oppvarming. Venstrebacken, som har slitt med en kneskade tidligere i høst, ble erstattet av Marius Høibråten rett før kampstart.

– Fredrik har en problematikk under foten. Det er ikke noe farlig, men det gjør vondt. Da er det en avveining om hvor mye smerter han tåler og hvor langt unna hundre prosent han skal være. I dag konkluderte vi med at han var for langt unna, forklarer Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Hugo Vetlesen fullførte første omgang etter å ha fått en smell, men han ble byttet ut og erstattet av Morten Konradsen i pausen.

– Det var et eller annet i skulderen for Hugo, men ifølge det medisinske apparatet var det ikke noe alvorlig eller noe som krever operasjon, sier Knutsen, som også måtte ta av Sondre Brunstad Fet i andre omgang.

Trener Knutsen forklarte at indreløperen sliter litt med hoften, og at jo mer han spiller, jo vondere blir det for ham.