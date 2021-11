Christine Dancke er gravid

Det avslører Dancke på sin Instagram-profil, torsdag.

«Hei på deg til lille meg inni magen min. Skal si du kom ekstremt ut av det blå, spesielt med tanke på tilstanden min som jeg noooen ganger har tulla litt med - jeg pleier å si at jeg er «halv under lungene» fordi jeg er født med en nyre og kun halvparten av alle de indre kvinneorganen », skriver Dancke under et bilde av seg selv.

37-åringen er samboer med ti år yngre Simon Bergseth. Dette blir parets første barn sammen.

Deler for å slippe spekulasjoner

I innlegget skriver også Dancke at hun velger å dele denne nyheten for å slippe spekulasjoner.

«Dette har egentlig ingen noe med, samtidig er det ekkelt å lyve, gjemme seg & føle på andres blikk (selv om det kanskje bare er noe jeg innbiller meg, men det kan jo være tøft nok i seg selv)», skriver hun.

Dancke deler også åpent om at hennes «tilstand» gjør at hun ikke er sikker på hvordan graviditeten vil gå.

«Dette medfører også at jeg ikke vet om vårt lille frø faktisk kommer til verden, og jeg håper derfor jeg med dette kan legge spekulasjoner til side og krysse fingrene for at magen min og all snakking om den kan få være i fred til vi vet hvordan dette ender», skriver hun.

Blitt et kjent tv-fjes

Dancke er kjent som DJ, programleder og musikkekspert og er blant annet programleder for NRK-programmet «HAIK».

Nå er hun også aktuell som dommer i TV 2-programmet «Norges nye megahit», som hadde premiere forrige lørdag.