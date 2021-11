– Drukningen var en varslet katastrofe

Tente lys og røde lykter lyser opp i mørket. I Calais ble det torsdag kveld improvisert en minnemarkering for de 27 migrantene som druknet utenfor byen dagen før.

Marwa Mezdour hadde møtt opp for å hedre ofrene. Hun jobber for organisasjonen «Project play». Den forsøker å gi migrantbarna som kommer til den franske kystbyen en bedre hverdag. Hun forteller at hun både er trist og rasende på samme tid, for hun mener dødsfallene onsdag kunne vært unngått.

– Dødsfallene er et resultat av en dødelig politikk. Det er det samme i Italia, Hellas og i hele EU. Dødsfallene kunne vært unngått, mener hun.

DØDELIG POLITIKK: Marwa Mezdour har møtt opp på minnemarkeringen torsdag kveld med en plakat som gir skylden for migrant-forliset på innvandringspolitikken. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Migranter gjemmer seg i gresset

Noen kilometer lenger nord-øst ligger Loon Plage. Vinden blåser kraftig og bølgene er høye. Temperaturen i vannet er bare 17 grader. Herfra gikk et ukjent antall migranter om bord i en lang gummibåt midt på dagen onsdag.

Ved 14-tiden meldte en fisker om 15 døde kropper i vannet rett utenfor den franske byen Calais. Det ble satt i gang en stor redningsaksjon med båter og helikopter. Til enhver tid er det tusenvis av migranter som lever i området rundt byen Calais. Noen gjemmer seg i skogen, noen i improviserte leire.

Ofte lever de under svært elendige forhold. Folk vi treffer på stranden forteller at migranter gjemmer seg i det høye gresset. Vi ser ingen.

– Folk blir trakassert



Barna som hun hjelper har ofte ingen tilbud, mens de venter på å krysse over med familien. Ingen skole. Organisasjoner deler ut mat og klær.

– Hvordan vil du endre innvandringspolitikken?

– For det første må det være en politikk hvor folk skal tas imot. Det er overhodet ikke tilfellet i Frankrike. En politikk som respekterer menneskerettighetene. Ikke en politikk som er inhuman og som degraderer mennesker. Vi ser utvisninger hele tiden, folk blir trakassert, sier Mezdour.

Det bekreftede dødstallet er 17 menn, 7 kvinner, hvor minst én var gravid og tre mindreårige. Fem personer er arrester og siktet for menneskesmugling. En av dem kjørte en tysk-registrert bil og gummibåten skal ha vært kjøpt i Tyskland.

Kriminelle nettverk

Tall fra franske myndigheter viser at 31 500 migranter har forlatt kysten av Frankrike for å krysse over den engelske kanalen. Kystvakten og politi har reddet 7800 migranter fra å drukne. De ti første månedene har 22 000 migranter lykkes i å krysse kanalen.

PÅ ANDRE SIDEN: Bare tre mil borte ligger Storbritannia, som er målet for migrantene. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ofte starter mellom 10 og tjue båter fra strendene samtidig, til alle tider av døgnet. Til tross for at det aldri har vært flere styrker utplassert for å hindre den livsfarlige ferden, så lykkes mange i å krysse de rundt tre milene over til den andre siden.

DØDSFERD: Fra denne stranden dro migrantene ut i en gummibåt. 27 av dem druknet. Foto: Santiago Vergara Les mer TRIST: Hun er både trist og rasende etter det som skjedde onsdag. Foto: Santiago Vergara S. Les mer MINNESTUND: I Calais. Foto: Santiago Vergara S. Les mer TIL MINNE: Lys og lykter ble tent til minne om kvinner, barn og menn som døde i den engelske kanalen onsdag. Foto: Santiago Vergara S. Les mer LOKALBEFOLKNINGEN: Både migranter og innbyggere fra Calais møtte opp på minnestunden. Foto: Santiago Vergara S. Les mer DØDSTALL: Over 300 har druknet på ferden over kanalen siden 1999. Foto: Santiago Vergara S. Les mer MINNESTUND: Folk samlet seg torsdag kveld for å minnes de som druknet. Foto: Santiago Vergara S. Les mer SORG: I mørket i Calais. Foto: Santiago Vergara S. Les mer

Organiserte kriminelle fra flere europeiske land utnytter migranter, som er desperate etter å komme seg over til Storbritannia. Sist uke sprengte fransk politi et nettverk med 15 personer som skal ha tatt opp til 30 000 euro, i underkant av 300 000 kroner for å skaffe falske papirer og transport over til den britiske kysten. Bakmennene kommer ofte fra ulike land i Europa.

– Hva med menneskesmuglernes rolle i dette?

– Altså, før vi snakker om menneskesmuglerne, så får vi snakke om statens rolle. Menneskesmugling skjer i dag, på grunn av politikken som føres. Folk har ikke noe valg. Hvis de hadde hatt et valg, så hadde de ikke tatt denne farlige veien. Det finnes ingen lovlig måte å komme seg hit på, sier Marwa.

Søndag skal migrasjonsministerne fra Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland møtes i Calais, for å diskutere situasjonen med kryssing av kanalen. Også representanter for EU-kommisjonen vil være til stede.

– Vi ønsker ikke at den engelske kanalen skal være en kirkegård, sa president Emmanuel Macron etter ulykken.