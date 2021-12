Anette har søkt 55 jobber uten napp: – Sikker på at jeg blir diskriminert

– Siden 2019 har jeg søkt på 55 ulike jobber innen arkiv. Og jeg har vært på 20 intervjuer, forteller Anette Årnes.

Anette har gode referanser og «beriker arbeidsmiljøet, er engasjert og energisk», men får likevel ikke jobb hos statlige arbeidsgivere.

37-åringen er hørsel- og synshemmet, og skal i henhold til loven prioriteres når hun søker på offentlige jobber. Det vil si; dersom Årnes har like gode kvalifikasjoner som den beste «konkurrenten», kan hun tildeles jobben.

– Går feil vei

«Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Staten skal gå foran i dugnaden», skryter kommunal- og moderniseringsdepartementet på sine hjemmesider.

Ifølge regjeringens inkluderingsdugnad som er vedtatt i Stortinget, skal minst fem prosent av de som ansettes være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

– Ferske tall viser at man er langt unna dette målet, og det går feil vei, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

I 2019 var 2,2 prosent av ansatte i departementene i målgruppen.

– For 2020 var andelen redusert til 2 prosent, konstaterer Elvestad.

Mer enn 100.000 funksjonshemmede er i dag ufrivillig utenfor arbeidslivet.

– Slutter å handle om uflaks

Årnes møter mange smil og får positive tilbakemeldinger fra arbeidsgivere - men ingen jobb.

FØLER SEG DISKRIMINERT: Anette Årnes mener det foregår ubevisst diskriminering i etatene. Foto: Privat

– På et tidspunkt slutter det rett og slett å alltid være snakk om uflaks eller at det alltid er bedre kvalifiserte kandidater, tenker Årnes.

37-åringen mener offentlige arbeidsgivere ikke forholder seg til loven og overser henne.

– Jeg er ett hundre prosent sikker på at jeg blir diskriminert, sier hun.

Årnes mottar i dag arbeidsavklaringspenger fra Nav mens hun forsøker å få jobb som arkivar.

Hennes drøm er fast jobb hvor hun gjennom skatt bidrar til fellesskapet.

– Jeg vil delta, bidra og være en del av samfunnet og yrkeslivet jeg også. Det kan være stusselig og ensomt å være trygdet og ikke ha økonomi til stort mer enn å eksistere, sier Årnes.

Mener mønsteret gjentar seg

Ifølge «Lov om statens ansatte» forplikter statlige arbeidsgivere seg til å innkalle minst én kvalifisert søker som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse til intervju. Denne søkeren kan ansettes dersom den er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Årnes mener offentlige arbeidsgivere ikke forholder seg til loven og overser henne. Hun mener det har blitt for mange «indisier» til at det kan være tilfeldig.

– Mønsteret som stadig gjentar seg med innkallinger til intervju, og svarene fra arbeidsgiver når jeg spør om hvorfor de valgte en annen kandidat, forklarer hun.

De siste seks til syv månedene har hun vært inne til intervju hos statlige departementer og etater.

SV vil vurdere lovendring

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) er engasjert i problematikken.

– Vi vil kunne se på lovverket, men det handler også om forståelse og holdninger som ikke kan vedtas politisk. Ulike støtteordninger kan være en vei å vurdere, samtidig som lovverket må være tydelig, skriver Wold i en epost til TV 2.

MÅ VURDERE LOVVERKET: Stortingsrepresentant Grete Wold reagerer på saken til Anette Årnes og mener man må se på lovverket. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Man reagerer jo så klart på en slik sak, og dessverre vet vi at den er ikke unik. Mange sitter med kompetanse, erfaring, fagkunnskap og ressurser uten å få slippe til, fortsetter hun.

– Hva tenker SV om at man er langt fra målet på fem prosent?

– Dette arbeidet går for sent, og det skulle ikke være så vanskelig å gjøre mer. Det er ikke kun snakk om penger, men vi må ha lovendringer som sikrer en fremgang, sier hun.

Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) peker på at historien til Anette ikke er unik.

– Dette beskriver virkeligheten mange funksjonshemmede møter når de skal inn på arbeidsmarkedet. Anettes historie er ikke unik, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

Dagens inkluderingstiltak fungerer ikke etter hensikten, mener FFO.

SVÆRT ALVORLIG: At staten ikke klarer å følge opp egne forskrifter eller lykkes bedre med inkluderingstiltakene er svært alvorlig, mener Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Tomme ord

Det finnes en lov som skal sikre funksjonshemmede jobb og motvirke diskriminering. Og listen er lagt ekstra høyt for offentlige virksomheter, ifølge FFO.

– Det høres fint ut, men dette er ikke mer enn tomme ord. Staten har ingen rapporteringsplikt på dette, og etterlevelsen av paragrafen blir ikke målt på noen som helst måte, sier Elvestad.

At staten ikke klarer å følge opp egne forskrifter eller lykkes bedre med inkluderingstiltakene er svært alvorlig mener Elvestad.

– Vi forventer at lov og forskrifter ikke blir en rene papirbestemmelser, men at de brukes slik at Anette og andre med funksjonsnedsettelse får mulighet til å jobbe i staten, sier Elvestad.

«Beriker miljøet»

– Jeg har masse potensial og kan gjøre en god jobb, sier Årnes.

Hun har hatt en rekke jobber innen arkiv fra de siste årene, men alle har vært av midlertidig art, vikariater eller prosjektstillinger.

En tidligere arbeidsgiver, Kulturtanken, som har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), skriver følgende i en attest:

«Vi opplever Anette som en engasjert og energisk medarbeider. Hun bidro også til å berike vårt arbeidsmiljø gjennom sine ukentlige opplæringsvideoer i tegnspråk.»

Alltid i finaleheatet

– Jeg har i år blitt innkalt til en rekke intervjuer på lignende arkivarbeiderstillinger som de jeg har hatt tidligere. Dette har vært utelukkende ledige stillinger i offentlig sektor. Som oftest har det vært 100-150 søkere og kanskje tre til fem har blitt innkalt, deriblant meg, forteller Årnes.

Men hun har ikke én eneste gang vunnet frem.

PYNTER PÅ STATISTIKKEN: Årnes frykter at mange arbeidsgivere kaller inn funksjonshemmede til intervjuer, men kun for å «krysse» av at dette er gjort. Foto: Privat

Årnes mener arbeidsgivere følger prosedyrene og gjør alt riktig rent teknisk.

– Det er lett å tenke at man innkalles til intervju for å «pynte på statistikken» og at all den tiden og det arbeidet man selv legger ned med forberedelser til intervjuer, er bortkastet.

En uendelig rekke avslag etter ganske omfattende prosesser med søknader og intervjuer tar på mentalt.

– Noen vil kanskje si eller tenke at det er «krevende» å ha deg i jobb?

– Mange tror det er mer krevende enn det faktisk er å ha mennesker med funksjonsutfordringer ansatt. Husk at såkalt funksjonsfriske også blir gravide, syke osv. Tilretteleggingstiltak i arbeidssituasjon er noe man raskt venner seg til og de blir en vane. Dette er heller ikke noe som koster arbeidsgiver noe.

– Er det loven som er for uklar? Er det arbeidsgiverne som ikke følger lovens intensjon? Eller er du ikke like kvalifisert som «den beste søker»?

– Det er nok ikke bare en enkelt årsak, men en kombinasjon av faktorer. Det er klart svakheter i lovverket og det følges ikke opp helt slik intensjonen må ha vært fra lovgiverne.

Pro-forma forskrift

– Det er en fare for at forskriften, som skal bidra til å forhindre diskriminering og sikre bedre integrering av bl.a. mennesker med funksjonsnedsettelse, kun fungerer som en «pro-forma»-forskrift, sier fagdirektør Lars Kolberg i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Han bekrefter at LDO er godt kjent med at mange med nedsatt funksjonsevne kan møte barrierer når de skal inn i arbeidslivet.

– Er det LDO sin oppfatning at offentlige virksomheter tidvis bryter loven mht. «Lov om statens ansatte»?

– Det har vi ikke noe synspunkt på. Å undersøke om akkurat denne bestemmelsen er brutt vil være ganske komplisert fordi det måtte innebære å påvise at en søker som skulle kommet på intervju på grunn av denne bestemmelsen, likevel ikke kom på intervju.

Gir ingen rett

– Forskriften gir ingen noen individuell rettighet til å bli kalt inn til intervju. Når det gjelder muligheten til å ansette tilnærmet like godt kvalifiserte søker, så er det bare nettopp en mulighet og ikke en plikt, sier Kolberg.

– Har forskriften da noen reell kraft?

– Den har ikke noe voldsom betydning. Det er Likestilling og diskrimineringsloven som er verktøyet som skal sørge for likestilling og motvirke diskriminering. Denne paragrafen i forskriften skal sikre at staten får litt større forpliktelse enn det Likestillings- og diskrimineringsloven gir, forklarer Kolberg.

– Er lovverket godt nok?

– Om en tar det på alvor, da er man kommet langt. Og så tror jeg at dersom en arbeidsgiver ikke vil følge lovverket, da får man det ikke til uansett.

Pulverisering av ansvar

– Noe av problemet er at ansvaret for samfunnets og statens ambisjoner om, og behov for mangfold i arbeidslivet, legges på den ene som er ansvarlig for ansettelsen, sier Kolberg.

Og det får konsekvenser.

– Man kan ha gode mål og verdier på toppen, men det blir rekrutterende leder som bærer ansvaret for statens mangfoldsmål selv, uten å ha noen egentlig forpliktelse. Da vet vi fra forskning at det er fort gjort å velge kandidater som likner seg selv, mener Kolberg.