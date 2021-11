Tangerte katastrofal tapsrekke: – Pinlig

Manglerud Star - Storhamar 1-2

I 2016 gikk Kongsvinger Knights på 20 strake tap, før de i runde 21. vant 5-2 hjemme mot Frisk Asker.

De endte sesongen med seks poeng. 243 baklengsmål ble fasit.

Torsdag tok Manglerud Star imot Storhamar i Manglerudhallen. De grønnkledde hadde ikke vunnet siden de i spilleforlengelse i første seriekamp trakk det lengste strået.

Underveis har hovedtrener Corey Neilson trukket seg. Knut Jørgen Stubdal har kommet inn for å snu skuta. Foreløpig har det vært nært, men ikke godt nok.

Torsdag skjøt Storhamar flere hull i den synkende skuta. Manglerud Star tangerte tapsrekken til Kongsvinger Knights fra 2016, med 20 tap på rad.

– Det er pinlig, sier målvakt Lars Haugen til TV 2 etter kampslutt.

Første på 213 kamper

Storhamar sine prestasjoner denne sesongen har vært svært variable. Nylig tapte de mot Ringerike, før de slo tilbake hjemme mot Stavanger Oilers.

Mot Manglerud Star var de gule og blå klare favoritter, men det tok tid før spillet satt for Anders Gjøse sine menn.

Lars Haugen og Markus Stensrud tok det som kom av skudd mot målene og første periode endte målløs.

I andre periode kom Storhamar ut og tok kontroll over kampen. Samuel Solem fikk tidlig en kjempesjanse til å sende sitt lag i ledelsen, men 22-åringen sendte pucken langt over buret som Haugen voktet.

Med 10.30 igjen av perioden kom kampens første scoring. Robin Haglund fikk det sekundet han trengte på å sikte seg inn. 0-1.

Et drøyt minutt senere hoppet publikum i Manglerudhallen opp fra stolene. Hjemmelaget utnyttet en tellefeil hos bortelaget. Alexander Kristiansen benyttet anledningen til å score sitt første mål på 213 kamper for Manglerud Star.

Her kan du se Kristiansens første scoring på øverste nivå:

Scoringen så ut til å gi hjemmelagets spillere fornyet energi, men de grønnkledde ble likevel spilte lave.

Det ble med de to scoringene i den andre perioden.

Kriget inn scoring

Hjemmelaget øynet før siste periode håp sesongens tre første poeng, men en tøff oppgave sto foran dem.

I nesten åtte minutter stengte de igjen bakover, men så vant Eskild Bakke Olsen på imponerende pucken bak mål og fikk gitt den videre til Rasmus Ahlholm.

Svensken kom ut av balanse og så ut til å miste hockeykølla, men maktet likevel å krangle pucken i mål.

Manglerud Star spilte sluttminuttene med en mann mer på isen og presset på for å utligne, men maktet ikke å få pucken i mål. Det endte 1-2.

- Det ble en heseblesende avslutning, sa TV 2s kommentator Jesper Hoel.

Storhamar tok med det en viktig seier, mens Manglerud Star befestet sin posisjon nederst på tabellen.

– Ond spiral

– Vi begynner dessverre å bli litt vant til det. Noe positivt nå er at vi ikke lenger blir herjet med i hver kamp, som vi ble i starten av sesongen. Jeg føler vi er med og har mange muligheter, men vi sliter med effektiviteten og blir hardt straffet, sier Mangleruds bestemann torsdag, Lars Haugen.

Lagkamerat Steffen Thoresen mente at laget fortjente tre poeng. Det er ikke Haugen helt uenig med ham i.

At de nå tangerte tapsrekken til Kongsvinger fra 2016, synes han er tungt.

– Det er ikke sånn noen av oss hadde ønsket at det skulle være. Vi kom veldig dårlig ut av startblokka, og med så mange tap er det blitt som en ond spiral. Det føles som om det krever noe ekstra for at vi skal kunne bryte trenden, sier Haugen.

– Respekterte ikke toppspillerne

– Jeg tviler på at Kongsvinger hadde så mange ettmålstap som vi har hatt i år. Vi kunne hatt kanskje 20 poeng om ting hadde gått i vår favør, sier Steffen Thoresen til TV 2.

Til tross for nye nederlag med Knut Jørgen Stubdal som hovedtrener, mener Thoresen at det nå ser bedre ut.

– “Stubben” kjenner norsk hockey. Han vet om alle spillere og motspillere i motsetning til han andre treneren som var her. Det var en helt ny liga og han respekterte kanskje ikke toppspillerne. Han hadde mange bra taktiske ting, men Stubdal kommer med litt enklere hockey som er mer enkel å forstå. Det må ikke gjøres for komplisert, sier han.

Thoresen mener Neilson gjorde det for komplisert.

– Stubdal kan norsk hockey bedre enn han som var her. Han hadde aldri sett norsk hockey før. Stubdal vet at 1. rekka til Storhamar er farlig, da påpeker han det, selv om vi i garderoben vet at de er gode. Alle lag har gode spillere som må passes ekstra på. Det vet norske trenere som følger ligaen. Det er kanskje litt forskjellen på dem, pluss at vi spiller enklere med "Stubben" enn vi gjorde med gamletreneren, sier han.

NY SEIER: Todd Bjorkstrand og hans Stavanger Oilers hadde få problemer med å slå Grüner torsdag kveld. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Storseier

Etter at en imponerende seiersrekke ble brutt borte mot Storhamar i forrige serierunde, var Stavanger Oilers lystne på at deres Movember-kamp hjemme mot Grüner skulle ta dem tilbake på seierssporet.

I første periode overlistet både Christoffer Karlsen og Dennis Sveum Grüners gode målvakt, Quentin Papillon. 2-0 var stillingen ved første pause.

Anders Tangen Henriksen scoret det eneste målet i andre periode.

Karlsen scoret sitt andre mål for kvelden da han satte inn 4-0. Markus Søberg økte til 5-0. Martin Lefebvre gjorde ydmykelsen komplett da han satte inn 6-0. Det ble kampens siste scoring.

Imponerende seier

Det ble spilt to andre oppgjør i Fjordkraft-ligaen torsdag kveld.

Lillehammer tok imot serieleder Stjernen. En tøff oppgave ble ikke enklere da Tyler Coulter scoret 12.32 ut i første periode.

Her kan du se Coulter sin scoring:

I andre periode ville en annen målsnik være med på festen. Austin Cangelosi økte Stjernens ledelse.

Lillehammers Stian Hansen reduserte etter 35.14 spilt. Tobias Gran utlignet tre minutter senere, men ledelsen holdt de på i kun ett minutt. Håkons Stormli var Stjernens målscorer.

Stormli scoret en gang til. Det endte 2-4.

Vålerenga gjestet Schjongshallen. Der leverte Ringerike en ny god hjemmekamp.

Kun 1.03 av første periode var spilt da Calle Spaberg Olsen sendte Vålerenga i føringen, men den ledelsen holdt de kongeblå på i kun tre minutter. Michael Söderberg sendte lagene like langt.

Her kan du se svenskens scoring:

I andre periode sendte Leonards Rimjans Ringerike i føringen.

Til den tredje perioden var oppgaven klar for de kongeblå fra Oslo øst: De måtte score.

Oppgaven ble vesentlig tyngre da Brett Perlini økte ledelsen til 3-1.

Minuttet senere reduserte Axel Sundberg.

11 sekunder før slutt scoret Perlini igjen. Ringerike vant 4-2 hjemme mot Vålerenga.